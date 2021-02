Fragen zur Impfung landen oft auch bei Bottroper Hausärzten

Bottrop. Viele Patienten kommen mit ihren Fragen zur Corona-Impfung auch zum Hausarzt. Einige wenige hoffen auf schnellere Behandlung. Doch keine Chance.

Mit dem Start der Impfkampagne sind auch die Hausärzte gefordert. Auch wenn die Impfungen derzeit ausschließlich im Impfzentrum verabreicht werden, landeten einige Nachfragen in den Praxen vor Ort, berichtet Dr. Christoph Giepen, selbst Allgemeinmediziner und Sprecher des Bottroper Ärztevereins.

"Viele Patienten wenden sich mit Fragen an uns. Da geht es dann beispielsweise um die Verträglichkeit", berichtet Giepen. Das alles falle in den Bereich der klassischen hausärztlichen Aufklärung. Zugleich stellt Giepen klar: Die eigentliche Impfaufklärung ist Teil des Besuchs im Impfzentrum.

Hausärzte müssen später die notwendigen Atteste ausstellen

Was einige Patienten auch umtreibt, sei die Reihenfolge. Vereinzelt gebe es auch Nachfragen, ob die wirklich so feststeht. Nicht selten seien es tatsächlich chronisch Kranke, die davon ausgehen, sie müssten nun dran sein, sagt der Hausarzt. Doch an der Rangfolge ist nicht zu rütteln, ab dem 8. Februar sind zunächst die Über-80-Jährigen dran. "Der Leiter des Bottroper Impfzentrums, Dr. Hofer, ist da auch sehr klar in der Kommunikation und zieht das strikt durch", lobt der Sprecher der Bottroper Hausärzte.

Er und seine Kollegen werden später noch stärker gefordert sein. Wenn irgendwann nicht mehr allein das Alter das entscheidende Kriterium ist, sondern eben auch chronische Erkrankungen. Dann müssen die behandelnden Ärzte oder eben die Hausärzte die entsprechenden Atteste ausstellen.