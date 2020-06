Freiwillige Feuerwehr Bottrop darf wieder üben und ausbilden

Bottrop. In der Corona-Krise wurden die Einheiten nur zu Einsätzen in Bottrop alarmiert. Mit Entspannung der Infektionslage ist jetzt wieder mehr möglich.

Nach drei Monaten Pause ist die Freiwillige Feuerwehr in Bottrop am 15. Juni wieder mit dem Ausbildungsbetrieb gestartet. Allerdings unter strengen Auflagen.

Am 13. März wurde der Ausbildungs- und Übungsbetrieb aller Freiwilligen Feuerwehren, der Jugendfeuerwehr und der musiktreibenden Einheiten mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Nur zu Einsätzen wurden die ehrenamtlichen Kräfte weiterhin alarmiert. „Die Ausbreitung des Coronavirus ließ Amtsleiter Kim Heimann keine andere Wahl“, heißt es von Seiten der Feuerwehr dazu. Eine Infektion eines Mitglieds hätte unter Umständen dazu führen können, dass eine komplette Einheit für zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätte. Um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, blieb nur die Aussetzung aller gemeinsamen Tätigkeiten.

Reguläre Dienstabende der Freiwilligen Wehr finden wieder statt

Die Entspannung der Lage in den letzten Wochen sorgt dafür, dass ab sofort wieder Lehrgänge durchgeführt werden. Auch die regulären Dienstabende der aktiven Einheiten sind – unter Einschränkungen – wieder möglich. Dazu hat das Sachgebiet Ausbildung einen Leitfaden entwickelt. „Die Einschränkungen orientieren sich an den allgemein bekannten Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Infektion“, so Sachgebietsleiter Frank Lindemans. „Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, wo dies nicht möglich ist, beispielsweise bei der Fahrt in Einsatzfahrzeugen oder praktischen Übungen, wird Mund-Nasen-Schutz getragen. Zudem sind die Ausbildungsgruppen auf maximal 16 Personen begrenzt.“

Erhöhter Organisationsaufwand für die Ortswehren

Für die Einheiten, die zwischen 35 und 65 Kräften stark sind, bedeutet dies einen erhöhten Organisationsaufwand. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenwald hat beispielsweise ihren Dienst aus diesem Grund spontan erweitert. Fand der Dienst bislang am Montagabend statt, so trifft sich nun eine Gruppe am Montag und eine weitere am Dienstagabend. Ortswehrführer Stephan Wolthaus ist trotz des Mehraufwands froh, dass die Ausbildung wieder gestartet ist. „Gerade die praktische Ausbildung ist wichtig und lässt sich nicht durch virtuelle Ausbildung ersetzen.“

Regelmäßiges Training ist wichtig für den Einsatz

Auch für den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Bottrop, Christian Schürig, ist die Wiederaufnahme der Ausbildung ein wichtiger Schritt. „Feuerwehr ist Teamarbeit. Im Einsatz muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Dies kann nur funktionieren, wenn man regelmäßig miteinander trainiert.“

Veranstaltungen außerhalb des regulären Übungsdienstes sind unter den Voraussetzungen der Coronaschutzverordnung möglich. Tage der offenen Tür oder Sommerfeste bleiben zunächst aber weiter ausgesetzt.