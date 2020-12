Friedliche Festtage und wenig Sturmeinsätze in Bottrop

Die Wintersonne am ersten Weihnachtstag nutzten viele Bürger zu Spaziergängern in der Kirchheller Heide - aber immer auf Abstand.

Bottrop Polizei und Feuerwehr haben "erstaunlich ruhige" Festtage verbracht. Der Sonntag brachte der Feuerwehr einige Sturmeinsätze.

Polizei und Feuerwehr melden friedliche Festtage. Weihnachten sei "erstaunlich ruhig" verlaufen, sagt Polizeisprecherin Ramona Hörst. Die Feuerwehr musste am Sonntag nach dem Fest einzelne Sturmeinsätze abarbeiten. Die Lage sei aber "bisher überschaubar", sagt Feuerwehrsprecher Michael Duckheim am frühen Nachmittag.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Sonntag gewarnt vor Sturmböen aus Süden mit Windstärke acht bis neun. Die Osterfelder Straße musste in Höhe Quellenbusch am Sonntagmittag für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden, weil die Feuerwehr Sturzgefahren an einem Baum beseitigen musste. Sturmeinsätze gab es auch in Grafenwald.

"Die Leute halten sich an die Regeln"

Zuvor hatten sich Polizeibeamte wie Feuerwehrleute über ruhige Feiertage freuen können. "Wenige Einsätze" meldete die Polizei, "nichts Großes passiert" die Feuerwehr. Auch die Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote wegen der Corona-Pandemie sind nach Beobachtungen der Polizei weitestgehend eingehalten worden, sagt die Polizeisprecherin: "Die Leute halten sich an die Regeln."

Auch in der Kirchheller Heide. Der erste Weihnachtstag hatte mit strahlender Wintersonne viele Spaziergänger an die Seen und in die Wälder gelockt - aber immer in kleinen Gruppen und auf Abstand. Gleiches galt für die insgesamt 14 "Anlaufpunkte",