Grafenwälder versteigert Bild als Dank für Pflege-Teams

Kirchhellen Mit seiner Agentur steht Jan-Hendrik Lehrich für Werbekampagnen. Nun versteigert er ein Bild. Der Erlös geht an Pflegekräfte.

Von Corona ist Jan-Hendrik Lehrich persönlich nicht betroffen. Seinen Job kann der Grafik-Designer fast überall machen, zumindest von dort aus, wo er über einen funktionierenden Internet-Zugang verfügt. . So entsteht vor einiger Zeit die Idee, etwas zu tun. Er malt ein Bild, ganz klassisch, Acryl auf Leinwand. Das möchte er nun meistbietend versteigern. Der Erlös soll als Dankeschön an Bottroper Pflege-Teams gehen. Zugleich hat sich aber auch auf einer Spendenplattform registriert und sammelt dort für den gleichen Zweck. Über 600 Euro sind so in den ersten Tagen bereits zusammengekommen.

Corona und Hoffnung soll das Bildthema sein

"Wie kann ich auf nicht-medizinischem Weg helfen, was kann ich, was kann ich überhaupt tun", so lauten die Grundfragen des Grafenwälders. Und da fällt ihm ein: "Ich kann ja malen, habe das früher regelmäßig gemacht, ganz klassisch, Acryl auf Leinwand." Und dann geht's los. Corona als Thema, aber mit dem Aspekt Hoffnung: Dies solle das Bild transportieren. Und beim Betrachten der fertigen Arbeit in kräftigen Orange- und Blautönen mit dem Schriftzug "Hope" am unteren Bildrand, nimmt Lehrich diese Stimmung durchaus auf. Das Werk, wie es nun zusehen ist, entsteht dann übrigens in wenigen Tagen. Am Ende der Spendenaktion, die bis Ostern läuft (siehe Info unten), soll das Bild dann öffentlich auf einer Charity-Aktion in einer Bottroper Einrichtung versteigert werden.

Ein bekennender Grafenwälder

Die Arbeit seiner Agentur "Lehrich-Design" läuft natürlich weiter. Schwerpunkte bilden da Medien- und Kommunikationsdesign, Logoentwicklung, Werbekampagnen. Anfangs habe es eine kleine Corona-Delle gegeben, aber die war schnell vorüber. Zum Glück. "Andere Branchen trifft es da ungleich härter." Geografisch ist Jan-Hendrik Lehrich unabhängig. "Ich brauche im Grunde nur ein Zeichen-Tablet und ein Laptop, habe auch schon von Kanada, New York oder einer Insel aus gearbeitet und jetzt eben von Grafenwald aus", sagt er, der sich zu seiner Heimat bekennt und sich dort auch wohlfühlt. Das sagt er nicht nur mit Blick auf seine Frau, die ihn immer unterstützt hat und die im Februar das erste Baby der beiden erwartet. Auch "seine" Vereine, wie der VFL Grafenwald oder der Kirchhellener Kegelclub sind ihm wichtig.

Nach seiner Ausbildung arbeite er für verschiedene Agenturen oder Firmen, machte bei großen Kampagnen wie für Campari oder Red Bull mit. Aber dieses Kapitel hat der werdende Vater nun hinter sich gelassen. Zurzeit sei "Lehrich-Design" in Grafenwald eine komplette "One-Man-Show", wie es der Inhaber ausdrückt, bis auf ganz wenige technische Bereiche, für die er sich hin- und wieder Unterstützung einkauft. Abr wie gesagt: Arbeit gibt es reichlich. "Aber es muss auch Zeit für die Familie oder eben dieses Charity-Projekt bleiben", sagt Jan-Hendrik Lehrich.

Info

Hier geht es zur Spendenaktion: gofundme.com. Dahinter verbirgt sich eine Plattform, die nach eigenen Angaben zu den größten ihrer Art zählt. Und Für Jan-Hendrik Lehrich war auch ausschlaggebend, dass jeder gespendete Euro dem guten Zweck zufließt.

Die Aktion läuft noch bis Oster. Danach wird Lehrichs Bild versteigert, so dass sich die Summe noch einmal erhöht. Diesen Termin will der Initiator zusammen mit der unterstützenden Einrichtung rechtzeitig bekannt geben.