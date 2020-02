Gründachkataster beim RVR

Ein Gründachkataster des Regionalverbandes Ruhr (RVR) zeigt an, welche Dächer im Bottroper Stadtgebiet für eine Begrünung geeignet sind. Der städtische Fachbereich für Umwelt und Grün arbeitet derzeit an einer Übersicht aller bereits vorhandenen Gründächer in Bottrop. Diese soll in Zukunft neben den bekannten Beispielen wie Ostermann oder das Südringcenter sämtliche privaten Dachflächen bis hin zu begrünten Garagendächern enthalten.

Das RVR-weite Gründachkataster ist zu finden unter der Internetadresse: www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseiteklima/gruendachkataster.