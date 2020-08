Verkehrspolitik Grüne organisieren Fahrrad-Demo in der Bottroper City

Bottrop. Samstag rufen die Grünen zu einer Fahrrad-Demo für mehr Verkehrssicherheit in Bottrop auf. Poolnudeln sollen da ein Hinweis für Autofahrer sein.

Die Grünen rufen auf zu einer Fahrrad-Demo in der Bottroper Innenstadt. Unter dem Motto „Verkehrswende Jetzt! Mehr Platz fürs Rad!“ wollen die Grünen auf ihren verkehrspolitischen Schwerpunkt bei der Kommunalwahl hinweisen. Die Demo findet statt am Samstag, 1. August um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Rathausplatz.

Von dort aus werden die Teilnehmer als Korso durch die Innenstadt radeln. Dabei wolle man darauf hinweisen, wie groß eigentlich der vorgeschriebene Abstand sein muss, wenn Autofahrer einen Radfahrer überholen. Poolnudeln sollen das verdeutlichen. Die haben die Teilnehmer auf dem Gepäckträger, um so den gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zu markieren.

Für die Bottroper Grünen ist das der Auftakt zu weiteren Aktionen in anderen Stadtteilen

„Nach dem Motto sehen und gesehen werden, befahren wir Straßen in Citynähe. Mit Polizeischutz und Abstandshalter wagen wir uns auch auf die sog. Schutzstreifen an der Peter- und Prosperstraße“, heißt es in der Ankündigung. Die Organisatoren haben Poolnudeln vorrätig, wer jedoch eine eigene hat, könne die gern mitbringen.

Für die grüne OB-Kandidatin Andrea Swoboda ist die Aktion am Samstag nur ein Auftakt. „Wir werden in allen Stadtbezirken auf kritische Bereiche aufmerksam machen“, kündigt sie weitere Aktionen an. Denn: „Es wird Zeit für Bottrop, mehr für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu tun.“