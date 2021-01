Unterstützung Gutschein-Aktion geht in Bottrop in die Verlängerung

Bottrop Die Coupons zur Unterstützung von Bottroper Dienstleistern können online erworben werden. Sie bieten kräftige Rabatte.

Die Gutschein-Aktion „Deine Stadt – Dein Gutschein“, die die lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen in der Stadt unterstützt, geht in die Verlängerung. Ab Mittwoch, 20. Januar, sind noch einmal 1500 Gutscheine über die Internetseite www.hallo-bot.de erhältlich. Sie können drei Jahre lang ab dem Kaufdatum bei den mehr als 45 teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden. Die Firmen werden auf der Seite ebenfalls aufgeführt.





Oberbürgermeister Bernd Tischler ist "froh, dass sich so viele Kunden durch den Gutscheinkauf mit ihren örtlichen Unternehmen solidarisch zeigen. Mit dem Kauf der Gutscheine haben die Bottroperinnen und Bottroper die lokale Wirtschaft schon mit rund 30.000 Euro unterstützt". Wichtig sei außerdem, dass die Gutscheine nach dem Ende der Corona-Einschränkungen bei den lokalen Geschäften eingelöst werden.

Finanzieller Anreiz

Wegen der Nachfrage waren bereits in der zweiten Dezemberhälfte alle vorrätigen Gutscheine ausverkauft. Das Interesse am Erwerb der Coupons besteht aber weiter. Das war der Grund, die Aktion zu verlängern. Getragen wird sie von dem Verein Marketing für Bottrop, der Sparkasse und der Wirtschaftsförderung. Deren City-Managerin Ute Schimmang: „Durch den finanziellen Anreiz einer 30-prozentigen Ermäßigung werden die Gutscheine gern zum Verschenken erworben. So zahlt man beim Kauf eines zehn Euro Gutscheins lediglich sieben Euro und für einen 20 Euro Gutschein nur 14 Euro.“

Die Sparkasse spendet für jeden gekauften Gutschein zwei Euro. Mit einer Spende in Höhe von je 1100 Euro wurden bereits der Kinderschutzbund, der Förderverein pro Kinderklinik und die Aidshilfe Bottrop bedacht. „Mit der Neuauflage der Gutscheine können wir drei weitere Vereine finanziell unterstützen“, sagt Sparkassen-Sprecherin Corinna Prange.

Weitere Teilnehmer sind willkommen

Alle interessierten Händler, Dienstleister und Gastronomen können sich noch per Email unter ute.schimmang@bottrop.de, telefonisch unter 02041/70-4790 oder online über www.hallo-bot.de als Teilnehmer anmelden.