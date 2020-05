Halden im Ruhrgebiet: Drohnen zeigen besondere Perspektiven

Die Halden im Ruhrgebiet sind Naherholungsorte und Marken der Industriekultur. Von oben bieten die beliebten Ausflugsziele spannende Ausblicke auf unsere Region. Wir haben fünf Halden besucht und mit einer Multikopter-Kamera gefilmt. Entstanden sind Aufnahmen, die die Halden aus besonderen Perspektiven zeigen. Hier finden Sie die Videos:

Halde Beckstraße in Bottrop

Auf der Halde an der Beckstraße in Bottrop steht das Tetraeder, eine 50 Meter hohe dreiseitige Pyramide. Wer nach oben auf die Halde möchte, kann verschiedene Wege wählen, unter anderem 387 Stufen.

Halde Haniel an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen

Die Halde Haniel liegt an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen. Sie ist eine der höchsten Halden im Ruhrgebiet - mit 159 Meter Höhe (184,9 Meter über Normalnull). Oben auf der Halde befinden sich ein Amphitheater und die Installation "Totem" des Künstlers Agustín Ibarrola.

Halde Hoheward zwischen Herten und Recklinghausen

Die Halde Hoheward liegt an der Grenze zwischen Herten und Recklinghausen. Die Halde ist über 100 Meter groß, auf ihrem Gipfel erwarten die Besucher ein Horizontobservatorium und eine Sonnenuhr. Die Halde ist Teil der Route der Industriekultur und des Landschaftsparks Hoheward.

Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen erhebt sich die Halde Rheinelbe. Ihr Markenzeichen ist die Himmelstreppe aus Betonblöcken, die oben auf der Halde thront und von dem Künstler Herman Prigann stammt.

Halde Rheinpreußen in Moers

Die Halde Rheinpreußen in Moers ist circa 100 Meter hoch. Auf ihr steht eine der schönsten Landmarken: das Geleucht. Diese circa 28 Meter hohe Grubenlampe stammt von dem Künstler Otto Piene.

