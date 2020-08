Hier können sich Bottroper auf Corona testen lassen

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe listet Arztpraxen für Bottrop auf, die Tests auf eine COVID-19-Infektion per Nasen- und Rachenabstrich vornehmen.

Bottrop. Um die Belastung in den ausgewiesenen Test-Praxen etwas zu senken, sollten Bottroper in jedem Fall zuvor ihren Hausarzt kontaktieren.

Wer sich auf Corona-Infektion testen lassen möchte, sollte nach Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe auf jeden Fall zunächst Kontakt zum Hausarzt aufnehmen und das weitere Vorgehen und gegebenenfalls eine Terminierung dort abklären. Wer keinen Hausarzt hat, kann sich an eine der unten genannten Praxen zu wenden. Auch hier ist im ersten Schritt eine telefonische Kontaktaufnahme erforderlich und sinnvoll, um einer zu starken Belastung der Praxen entgegenzuwirken.

Folgende Praxen in Bottrop bieten grundsätzlich Testung auf COVID19-Infektion per Nasen-/Rachenabstrich an:

Dr. Barbara Huth-Gocht, Kolpingplatz 2 (02041) 23746, Hannes Amasheh-Vogt, Bogenstr. 2 - 4 (02041) 67075, Yaser Sharoukh, Hochstr. 20 (02041) 7667400, Dr. med. Klaus Hoffmann, In der Welheimer Mark 11 (02041) 62619, Karim Gaber, Horsterstr. 169 (02041) 7714652, Dr. (Tr.) Faruk Gültekin, Prosperstr. 177 (02041) 684656, Angelika te Poel-Kersten, Johannesstraße 1 - 3 (02041) 41121, Dr. Ko Go,Tannenstr. 97 (02041) 97194, Dr. Melchior und Dr Weineck, Gadbecker Str. 212 (02041) 97031.

Dr. Tinnefeld und Dr. Böing, Horster Str. 372 A (02041) 760071, Schophaus und Siewert, Johannesstr. 19 (02041) 41140, Dr. Carsten Luerweg, Goethestr. 10 (02041) 757410, Dr. Horst-Peter Hulisz, Sterkrader Str. 211 (02041) 757711, Dr. Ralf-Willi Hammentgen, Südring-Center-Promenade (02041) 692290, Sultan Poyraz, Lindhorststr. 258 A (02041) 776680.

Dr. Rolf Eichner, Hauptstr. 51 (02045) 6714, Dr. Siegbert Hebisch, Johann-Breuker-Platz 1B (02045) 408508, Dr. Wing Ho, Kirchhellener Ring 78 (02041) 20669, Dr. Khadjenouri und Dr. Abdel-Nabi, Schneiderstr. 44 (02045) 5940, Fechner und Reinders, Schneiderstr. 38 (02045) 81300, Gerhard Korn, Hauptstr. 28 (02045) 6863, Hans Becks, Hauptstr. 75 (02045) 82611.

