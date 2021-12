Hier kontrolliert die Stadt Bottrop diese Woche das Tempo

Bottrop. Da Straßenverkehrsamt kontrolliert auf diversen Straßen im Bottroper Stadtgebiet das Tempo. Hier wird in der kommenden Woche geblitzt.

Auch in dieser Woche kontrolliert die Stadt Bottrop auf den verschiedenen Straßen im Stadtgebiet das Tempo. An folgenden Standorten führt das Straßenverkehrsamt nach Mitteilung der Stadtverwaltung im Zeitraum vom 13. bis zum 19. Dezember Geschwindigkeitskontrollen durch.

Alter Postweg, Am Limberg, Am Schoolkamp, An der Sandgrube, Batenbrockstraße, Beckstraße, Breslauerstraße, Bügelstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Essener Straße, Flöttestraße, Fortsetzungsstraße, Hans-Böckler-Straße, Hauptstraße, Heidestraße, Herzogstraße, Im Fuhlenbrock ,Im Mallingforst, In den Weywiesen, Kalverkamp, Kirchhellener Straße ,Knappenstraße, Liboriweg ,Lindhorststraße ,Lippweg, Nordring, Osterfelder Straße, Ostring, Parkstraße, Paßstraße, Prosperstraße, Rentforter Straße, Roonstraße, Steinbrinkstraße, Südring, Welheimer Straße und Westring.

Grundsätzlich, so die Warnung seitens der Stadt, müsse im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen durch die städtischen Radar- und Laserwagen sowie dem laserbasierten Stativ gerechnet werden.

