Straßenverkehr Hier wird in der kommenden Woche in Bottrop geblitzt

Bottrop. Städtische Blitzer sind auch in der kommenden Woche im Einsatz. Wie immer veröffentlicht das Straßenverkehrsamt eine Übersicht der Standorte.

Auch in der kommenden Woche sind die städtischen Blitzer wieder im Einsatz. An folgenden Standorten in Bottrop müssen Autofahrer ab Montag, 25 Januar, mit Kontrollen rechnen, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.

Alter Postweg, Armelerstraße, Batenbrockstraße, Brabecker Weg, Bügelstraße, Essener Straße, Feldhausener Straße, Flöttestraße, Gildestraße, Gladbecker Straße, Hardenbergstraße, Heidestraße, Huyssenstraße,Im Fuhlenbrock, In den Weywiesen, In der Welheimer Mark, Johannesstraße, Josef-Albers-Straße, Kellermannstraße, Kirchhellener Straße, Lindhorststraße, Lippweg, Morianstraße, OsterfelderStraße, Ostring, Roonstraße, Scharnhölzstraße, Südring, Tannenstraße, Vossundern, Westring, Wortmannstraße, Zunftstraße.

Warnung vor weiteren Geschwindigkeitskontrollen in Bottrop

Grundsätzlich müssten Autofahrer darüber hinaus im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen durch die städtischen Radar- oder Laserwagen und dem laserbasierten Stativ rechnen, so die Warnung des Straßenverkehrsamtes.

