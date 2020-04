Höfe zeigen Corona-Fantasie: Von Drive-in bis Spargel to go

Überall auf den Spargelfeldern rund um Kirchhellen hat die Ernte begonnen, die Hofläden und Verkaufsstände sind schon gut bestückt. Besonders wichtig sind in diesen Zeiten für die Spargelbauern die privaten Verbraucher, da die Gastronomiebetriebe weitgehend als Abnehmer wegfallen. Deshalb erfordern ungewöhnliche Zeiten auch ungewöhnliche Maßnahmen bei den Erzeugern.

Miermann liefert Spargelgerichte direkt ans Auto

Hof Miermann bietet an den Ostertagen von 12 bis 17 Uhr einen „Drive-in“ mit „Spargel to go“ an. Der Kunde gibt seine Bestellung an einem Verkaufsstand auf dem Hof abgeben und wartet in vorgezeichneten Parkbuchten bis die fertigen Gerichte ans Auto gebracht werden. Johannes Miermann hat das ehrgeizige Ziel, den Kunden nicht länger als fünf Minuten warten zu lassen. Insgesamt sechs Spargelvarianten stehen zur Auswahl. sogar „Spar-Menüs“ mit Getränken und Nachtisch werden angeboten. Auch an den kommenden Wochenenden soll das Angebot bestehen bleiben. Ein kostenloser Lieferservice ist ebenfalls eingerichtet. Die Nachfrage an den Verkaufsstellen sei gut, berichtet Miermann, obwohl die Ernte erst langsam anlaufe, weil die Erntehelfer noch nicht eingetroffen seien.

Die Kunden halten vor Umbergs Hofladen den Corona-Sicherheitsabstand ein. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Er erwartet die Helfer in den nächsten Tagen. Zur Zeit arbeitet er mit vier Studenten und Kurzarbeitern, dazu kommt kulante Mitarbeiter- Unterstützung vom Hof Umberg. „Für das Miteinander und die kurzen Wege ist Kirchhellen bekannt“, lobt Miermann.

Schmücker bringt vor allem älteren Kunden das Gemüse ans Haus

Auf dem Schmücker Hof läuft das Spargelgeschäft unter den gegebenen Umständen normal, betont Eberhard Schmücker. Man kämpfe mit allen Widrigkeiten, aber sei frohen Mutes: „Wir kriegen das hin“. Man versucht, den Andrang zu kanalisieren, auch, um den Kontakt der Kunden untereinander zu minimieren. Die Kundschaft sei inzwischen aber schon sehr sensibilisiert und diszipliniert. Der Hofmarkt hat wie gewohnt geöffnet, nur die Hofküche muss geschlossen bleiben. Neu ist der Lieferservice direkt bis zur Haustür des Kunden. Die Anfrage dazu sei besonders von den älteren Kunden gekommen, erläutert Schmücker. Seine Kinder haben gesagt. „Das machen wir.“ Das zusätzliche Angebot sei natürlich unter den erschwerten Bedingungen mit enormen Aufwand verbunden, würde aber sehr gut angenommen. Aktuell hat der Hof noch genug Erntehelfer, aber Schmücker ist angenehm überrascht von den vielen Bewerbungen und der Solidarität.

Frederick (14) bedient gerade die Spargelschälmaschine auf Hof Umberg. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Auch Hof Umberg liefert das erntefrische Gemüse auf Wunsch direkt nach Hause Dort haben ebenfalls Kunden nach diesem Service gefragt und seien dafür sehr dankbar, sagt Jörg Umberg. Man könne auch vorbestellen und den Spargel direkt auf dem Hof an gesonderter Stelle mit dem Auto abholen. Die Abholung könne man aber auch mit einem erholsamen Spaziergang an den Feldern entlang verbinden, schlägt der Spargelhof vor.

Umberg verteilt die Stände auf dem Gelände

Speziell für die Ostertage hat man den Verkauf auf dem Hof aufgeteilt, um Abstände besser einzuhalten. Ein dritter Stand mit Schälmaschine steht draußen. Der Umsatz sei bei guter Spargelqualität zufriedenstellend. „Es haut unter den jetzigen Bedingungen gut hin“, zeigt sich Umberg zuversichtlich. Allerdings befürchtet er, dass die Preise in diesem Jahr im Laufe der Erntezeit nicht mehr so weit runter gehen wie gewohnt.

Auch für einige Kunden hat sich das Konsumverhalten geändert. Ein Kundin aus Dorsten will zum ersten mal Spargel eigenständig zubereiten. Sonst ging sie in den letzten Jahren mit ihrem Mann in die umliegenden Restaurants. „Aber jetzt versuche ich, ob ich es selbst hinkriege.“

Auch bei Beckmann an der Rentforter Straße sind alle Verkaufsstellen an den Ostertagen geöffnet. Dort hat man auch einen Abholservice eingerichtet, bei dem die Kunden ihre Bestellung telefonisch aufgeben können. Ein Termin zur Abholung wird dann verabredet. Die Waren können im Auto in Hofladennähe entgegen genommen werden. Allerdings ist dieser Service an den Feiertagen nicht möglich.