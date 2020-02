HRW lädt ein zur Führung über den Campus Bottrop

Bottrop. Die Hochschule Ruhr West bietet einen Führung über den Campus Bottrop an. Seit der Eröffnung zum Wintersemester 2014/15 hat sie einiges getan.

Die Hochschule Ruhr West (HRW) lädt ein zu einer Campus-Führung. Das Angebot richtet sich an aller Interessierten. Zum Wintersemester 2014/15 startete der Studienbetrieb im Neubau an der Lützowstraße. Vieles hat sich seitdem verändert, Labore wurden ausgestattet. Wer neugierig in den Studien- und Arbeitsalltag blicken möchte, sei herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung.

Die nächste Führung findet während der Woche der Studienorientierung statt am Donnerstag, 19. Februar um 16 Uhr. Prof. Dr. Uwe Handmann, Dekan des Fachbereichs 1 am Standort Bottrop, führt die Besucher als Hausherr über den Bottroper Campus. „Er erklärt nicht nur, warum die Fassade wie ein Apfel aussieht, sondern zeigt selbstverständlich Hörsäle, Mensa, den „Boulevard der Kommunikation“, die Kunst am Bau und vor allem die Labore der Institute Energiesysteme und Energiewirtschaft sowie Informatik“, so die Ankündigung.

Ein Innovationscampus für 1400 Studierende

Auf einer Fläche von etwa 8000 Quadratmetern entstanden 11.400 qm Bruttogeschossfläche mit Platz für zwei Institute, eine Bibliothek, eine Mensa, vier Hörsäle, zahlreiche Seminar- und Lernräumen sowie Laboratorien. Für etwa 1400 Studierende ist der Bottroper Campus ein echter Innovationscampus, nicht nur, weil an Innovationen geforscht wird, sondern auch gleich das ganze Gebäude als Energie-Labor für Forschung und Lehre genutzt wird.

Treffpunkt für die Führung am 19. Februar ist im Foyer vor der Bibliothek. Eine vorherige Anmeldung ist nötig. Interessierte Gruppen und Einzelpersonen melden sich per E-Mail unter: assistenz_informatik@hs-ruhrwest.de, Betreffzeile „Campusführung Bottrop am 19.02.“.