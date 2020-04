Im Bottroper Kinderdorf der Caritas gilt ein Besuchsverbot

Lagerkoller ist im Caritas-Kinderdorf am Köllnischen Wald noch nicht ausgebrochen. Aber die Pandemie drückt auf die Stimmung der Jungen und Mädchen. Wie in vielen Bottroper Einrichtungen haben sich auch im Kinderdorf ein paar Dinge verändert. Wegen Corona herrscht Besuchsverbot.

Die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren können mit ihren Eltern, Freunden und Bekannten nur noch übers Telefon, per E-Mail oder dem Nachrichtendienst WhatsApp miteinander kommunizieren. Auch Hilfeplangespräche, an denen Kinder, Mitarbeiter des Jugendamtes, Eltern, Sorgeberechtigte und Betreuer teilnehmen, fallen den Veränderungen zum Opfer. „Diese Gespräche finden alle nicht mehr statt“, bedauert Thomas Evers, Kinderdorf-Leiter.

Das soziale Miteinander hat sich verändert

Es wird darauf geachtet, dass die Kinder und Jugendlichen der insgesamt sieben stationären Wohngruppen nicht untereinander in Kontakt kommen. „Mittlerweile haben sich alle an die neuen Verhaltensregeln gewöhnt“, sagt Evers. Innerhalb der Gruppen sollen zudem die geläufigen Hygienemaßnahmen und Abstand halten dringend eingehalten werden. Jedoch gebe es Situationen, da lasse sich Nähe gar nicht verhindern, so Evers. Immerhin leben bis zu acht junge Menschen in einer Wohngruppe. „Das ist wie eine familiäre Lebensgemeinschaft.“ Die Hygieneregeln, wie zum Beispiel das regelmäßige Hände waschen, habe schon vor dem Corona-Ausbruch für alle gegolten, wird aber im Zuge der Pandemie von den Kinderdorf-Mitarbeitern noch intensiver vermittelt und kontrolliert.

Thomas Evers ist Leiter vom Caritas-Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Eine Sache hat Thomas Evers in den letzten Wochen beobachtet: „Das soziale Miteinander hat sich verändert.“ Früher saßen alle Bewohner einer Wohngruppe mit den zuständigen Betreuern gemeinsam an einem Tisch und genossen das Abendessen. In harmonischer Runde ließen sie den Tag Revue passieren. Diese Zeiten sind vorerst vorbei. Nun müssen sich die Bewohner großräumig verteilen. Hände schütteln oder Umarmungen bei einer Begrüßung sind ebenfalls bis auf Weiteres tabu. „Ferien sind eigentlich eine schöne Zeit“, meint der Leiter. Normalerweise würden weitaus weniger Kinder im Caritas-Dorf an der Fernewaldstraße wohnen und herumtoben. Sie wären bei ihren Eltern oder Verwandten zu Besuch. Stattdessen spielen sie auf dem weitläufigen Gelände oder nutzen die zahlreichen Angebote. Die Pädagogen und Mitarbeiter des Kinderdorfes versuchen das Beste aus der Situation zu machen und wollen für Abwechslung sorgen.

Corona-Infektion kann zum Problem werden

Evers möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert, falls es die erste infizierte Person im Kinderdorf gibt. „Wenn jemand unter Quarantäne gestellt werden muss, dann haben wir ein richtiges Problem“, meint er. Das Personal und die Kinder wären dann zu gleichen Teilen von den Folgen betroffen. Er habe für diesen Fall bereits mit dem Gesundheitsamt gesprochen. Die Quarantäne könnte man im Kinderdorf durchführen. Dann müsste jedoch improvisiert werden. Schließlich gibt es keine eigene Quarantänestation auf dem Gelände. Im Hauptgebäude existiert ein ungenutzter Wohnbereich. Dieser wird zurzeit umgebaut und bei rechtzeitiger Fertigstellung erst in ein paar Wochen zur Verfügung stehen.

Ganz zu schweigen von einer möglichen Infektion in der Außenwohngruppe an der Buchenstraße. Entweder müssten alle jungen Bewohner dort in Quarantäne bleiben oder, wenn Platz vorhanden, kurzzeitig ins Kinderdorf zurückkehren. Alternativ könnten die Jungen und Mädchen zurück zu ihren Eltern oder Sorgeberechtigten. Nur diese Möglichkeit ist nicht in jedem Fall gegeben. Denn diejenigen, die im Kinderdorf leben, haben eine schmerzhafte Zeit hinter sich. Am eigenen Leib erlebten sie (sexuellen) Missbrauch, Gewalt, Scheidung sowie psychische Probleme oder sogar eine Suchterkrankung bei den Eltern.

Zwei Verdachtsfälle waren negativ

Thomas Evers hofft, dass eine Infektion mit dem Coronavirus nicht im Kinderdorf eintreten wird, zumal die Erkrankung bei Kindern vergleichsweise seltener auftritt. Allerdings habe es bei einer Mitarbeiterin und bei einem Kind aus einer Wohngruppe schon jeweils einen Verdachtsfall gegeben. Glücklicherweise stellten sich die Tests als negativ heraus.

Maya Thiemann leitet mit Devrim Huys die Tierwiesen AG im Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“. In einer Projektwoche erlernten die Kinder in Theorie und Praxis den richtigen Umgang mit Pferd Alsvir. Als Teil des therapeutischen Reitens malten sie mit Fingerfarbe die Anatomie des Tieres auf das Fall. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nicht nur in Corona-Zeiten bildet unterdessen die Reittherapie einen wichtigen Beitrag im pädagogischen Angebot. Tiefenentspannt steht Alsvir am Weidezaun. Der 13-jährige Wallach lässt sich seelenruhig das Fell mit bunter und wasserlöslicher Fingerfarbe bemalen. Den Jungen und Mädchen ist der Spaß ins Gesicht geschrieben. Sie haben ihn und die restlichen Pferde, Ziegen und Schafe auf dem Gelände richtig ins Herz geschlossen.

Die Kinderdorf-Mitarbeiter Devrim Huys und Maya Thiemann betreuen die Gruppen. Beide machen eine Ausbildung für tiergestützte Therapie. Die Tierwiesen AG wurde vor rund neun Monaten ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit. Bei der Pflege und Fütterung sollen die Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren lernen. Das therapeutische Reiten ergänzt das Angebot der Tierwiesen AG. In der zweiten Osterwoche kam eine Projektwoche mit Alsvir dazu. In Zeiten von Corona dürfen die Kinder und Jugendlichen das Dorf nämlich nicht verlassen.

„Die Kinder nutzen die Tiere zur Beruhigung“, sagt Devrim Huys. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Jetzt lernen sie die Tiere erst richtig kennen“, freut sich Huys. Sie verbringen viel mehr Zeit mit ihnen und kümmern sich um sie. Die Pferde, vor allem Alsvir, entpuppen sich dabei als Seelentröster. „Die Kinder nutzen die Tiere zur Beruhigung“, sagt Huys. So würde sich eines der Kinder jeden Abend von den Tieren verabschieden, damit es anschließend selber ruhiger schlafen kann.

Alsvir übernimmt die Rolle des Therapeuten auf vier Hufen. Er hat ein ruhiges Gemüt und verfügt über ein feines Gespür im Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen. Pferde geben ein ehrliches Feedback auf die Reaktion der Kinder. Zuneigung, Vertrauen, Nähe sind hierbei wichtige Faktoren der Verständigung. Soziale Ängste sollen reduziert werden. Mit dieser Therapie gewinnen die oft traumatisierten Jungen und Mädchen im Kinderdorf wieder Zutrauen und Selbstvertrauen.

„Beim Reiten, beim Spaziergang durch den Wald oder bei der Pflege fängt das Kind an zu reden, was es erlebt hat oder wovor es Angst hat“, so Huys. Der größte Wunsch der beiden Kinderdorf-Mitarbeiter? Ein weiteres ausgebildetes Therapiepferd. Noch mehr Bewohner des Kinderdorfes könnten dann von dieser besonderen Beziehung zwischen Mensch und Pferd profitieren.