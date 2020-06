In Bottrop entfallen am Wochenende die Freifahrten per Bus

Von den Aktionstagen mit kostenlosen Busfahrten in der Stadt bleiben wegen der Corona-Pandemie vorerst nur die Freifahrten-Tage an den vier Adventssamstagen und zum Weihnachtsmarkt Anfang Dezember übrig. Nach den Absagen der ersten Bottroper Festtage, zu denen die Bürger kostenfrei mit dem Bus hätten fahren dürfen, wird die Stadt aber im Laufe des Jahres neue Aktionstage vorschlagen. Dazu gab der Verkehrsausschuss des Rates jetzt grünes Licht.

Um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen, wollte die Stadt zunächst auch zum Bottroper Stadtfest, das für das kommende Wochenende geplant war, sowohl am Samstag als auch am Sonntag kostenlose Busfahrten anbieten. Wegen der Pandemie musste der Corona-Krisenstab das Stadtfest allerdings absagen. Auch den verkaufsoffenen Sonntag hat OB Bernd Tischler per Dringlichkeitsentscheidung deshalb zurückgenommen. Kostenfrei auf den Bottroper Buslinien fahren können die Bürger daher am kommenden Wochenende nicht.

SPD und ÖDP schlagen kostenlose Samstagstouren vor

Erste Vorschläge für alternative Aktionstage liegen bereits auf dem Tisch. So will die SPD, dass die Stadt den Kunden in Bottrop in der Zeit von Oktober bis Dezember an allen Samstagen kostenlose Busfahrten in die City und die auch Stadtteilzentren anbietet, wenn sie mindestens 20 Euro in Geschäften oder Gaststätten ausgeben. Dabei könnten die Kaufleute selbst über die Höhe des Mindestumsatzes bestimmen. Zur Bezahlung schwebt der größten Ratspartei die Einführung einer speziellen Bottrop-Währung vor. Die ÖDP wiederum wünscht das ganze Jahr über an jedem Samstag kostenlose Busfahrten für die Bürger.

Nicht nur das Stadtfest an diesem Wochenende hat der Krisenstab abgesagt, sondern bereits jetzt auch den Michaelismarkt Ende September. Voraussichtlich wird der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag ebenfalls nicht stattfinden. Diese Entscheidung muss der Stadtrat aber erst noch offiziell treffen. Das ist voraussichtlich Ende Juni so weit. "Damit fehlt die Grundlage für das für diese speziellen Tage vorgesehene Angebot eines kostenfreien ÖPNV", ließ Beigeordneter Klaus Müller die Mitglieder des Verkehrsausschusses in der Aula Welheim wissen.

Stadtverwaltung sucht nach Ersatzangeboten

Die Verwaltung machte darüber hinaus klar, dass auch die Vestische wie alle Verkehrsunternehmen als Folge der Corona-Krise derzeit mit massiven Fahrgast- und Einnahmerückgängen zu kämpfen habe. Mit der Absage der ersten Bottroper Aktionstage verringern sich aber auch die kalkulierten Verluste für die Freifahrten mit ihren Bussen. Hatte die Stadt zunächst dafür rund 50.000 Euro an Ausgleichszahlungen eingeplant, sind es jetzt noch 35.000 Euro.

Die Stadt wird die bisher übrige gebliebenen 15.000 Euro jedoch für neue Freifahrtangebote einsetzen. Diese sollen vorzugsweise - wie von SPD und ÖDP vorgeschlagen - an Samstagen stattfinden. Allerdings sollen die neuen Tage mit kostenfreien Busfahrten erst dann festgelegt werden, wenn sich ein deutlicheres Bild über die weitere Entwicklung der Corona-Krise abzeichnet.

Gespräche mit Verkehrsbetrieben

>>> Vor der Festlegung neuer Freifahrten mit den Bussen sind Gespräch mit den Verkehrsbetreiben nötig. so muss die Stadt klären, ob die Unternehmen das trotz der Krise weiterhin mitmachen. Auch die konkreten Ersatztermine müssen abgestimmt werden.

Die Frage wird außerdem sein, ob die Verkehrsunternehmen die Aktionstage noch zu den bisher vereinbarten Kostensätzen anbieten können.