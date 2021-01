In den Bottroper Kitas - wie hier im Martinszentrum - gilt weiterhin der eingeschränkte Pandemiebetrieb. Dazu gehört die Bildung fester Gruppen.

Corona und Kita In Bottroper Kitas gilt weiter ein eingeschränkter Betrieb

Bottrop. Feste Gruppen und reduzierte Betreuungsumfänge bleiben bis Mitte Februar. Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder möglichst daheim zu betreuen.

Die aktuellen Regelungen zur Kindertagesbetreuung, die durch das Familienministerium NRW ab dem 11. Januar festgelegt wurden, gelten nun auch in Bottrop bis zum 14. Februar. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Eltern sind weiterhin aufgerufen, ihren Nachwuchs nur in die Kita zu schicken, wenn es unbedingt notwendig ist.

In einem Schreiben des Ministeriums heiße es, dass es keine Veränderungen des derzeit geltenden „eingeschränkten Pandemiebetriebes“ gibt. Zwar sei das Infektionsgeschehen insgesamt rückläufig, der positive Trend jedoch noch nicht stabil genug, um zum Regelbetrieb zurückzukehren. Zudem gibt es die Sorge, dass durch Mutationen die Infektionszahlen wieder steigen könnten.

Betreuungsumfang um zehn Stunden pro Kind reduziert

Daher bleiben die geltenden Regelungen bestehen, dass in den Kindertageseinrichtungen in Bottrop Gruppentrennungen verbindlich umzusetzen sind. Der Betreuungsumfang wird weiterhin um zehn Stunden pro Kind reduziert. Soweit die jeweiligen Personalressourcen es zulassen und eine Überlastung der Gesamtsituation in der Einrichtung ausgeschlossen werden kann, sind allerdings auch höhere Betreuungsumfänge möglich. Die Entscheidung darüber liegt bei den Einrichtungen beziehungsweise Trägern.

In der Kindertagespflege, also bei Tagesmüttern bzw. -vätern, erfolgt die Betreuung der Kinder grundsätzlich im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge.

Beruf der Eltern muss nicht zwingend systemrelevant sein

Anders als im Frühjahr 2020 wird der Betreuungsbedarf im Lockdown von der Landesregierung nicht mehr darüber definiert, ob der Beruf der Eltern „systemrelevant“ ist. Stattdessen wird auf die Eigenverantwortung und Solidarität gesetzt, dass hauptsächlich die Eltern das eingeschränkte Betreuungsangebot in Anspruch nehmen, bei denen es beruflich oder durch drohende Überlastung zu Hause nicht anders geht.