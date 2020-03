In den Kirchhellener Geschäften erwacht der Frühling

Kirchhellen. Die Werbegemeinschaft in Kirchhellen lädt am 14. März zum Aktionstag „Frühlingserwachen“ ein. Viele Händler haben dafür etwas vorbereitet.

Passend zum Frühlingsanfang veranstaltet die Werbegemeinschaft in Kirchhellen am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr einen Aktionstag unter dem Motto ,,Frühlingserwachen“. Beim Bummel durchs Dorf erwartet die Passanten ein Sektfrühstück, Livemusik und Aktionen in den Geschäften.

Das Event soll die Monate, in denen im Dorf weniger los ist, mit Leben gefüllt. „Mit dem Frühlingserwachen wollen wir einen weiteren Anreiz schaffen, den Ortskern zu besuchen“, so Stephan Kückelmann, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Kirchhellen. Für den Herbst soll ein weiteres Shoppingerlebnis geplant werden.

Musiker ziehen durch die Läden

In vielen Geschäften werden am 14. März Schnittchen der Bäckerei Kläsener und der Biometzgerei Scharun verteilt. Außerdem werden die Kunden mit Sekt und frischem Orangensaft des Bioladens Spickermann versorgt. Die Musiker Peter Ritter und Franzi Rockzz laufen durch die verschiedenen Läden und sorgen mit Saxophon, Gitarre und Gesang für Hintergrundmusik.

Stephan Kückelmann hat sich Anfang des Jahres nach gründlicher Überlegung erneut zum Vorsitzenden der Kirchhellener Werbegemeinschaft wählen lassen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch die Geschäfte selber locken mit Rabatten und Überraschungen. In Läden wie Life & Style und Andy`s Young Fashion werden die neuen Frühlingstrends vorgestellt. Die Badesaison wird ebenfalls schon eingeläutet – bei Barbaras Wäscheträume. Petra Timmerhaus vom Blütenzauber präsentiert die alljährliche Tulpenwiege. Ab 12,90 Euro wird am Aktionstag ein Kilo Tulpen angeboten.

Schwerpunkt rund um Trauringe

Wer miterleben will wie Trauringe entstehen, kann dies in der Goldschmiede Dietz tun. Ergänzend dazu wird es eine Trauringausstellung im Juweliergeschäft von Anne Gase geben, wo man sich von den verschiedenen Trends inspirieren lassen kann.

Mit dem Event stellt die Werbegemeinschaft einer der ersten Aktionen auf die Beine, nachdem sie sich bei den Neuwahlen Ende Januar fast aufgelöst hätte. Obwohl er erst klar dagegen war, hatte sich Stephan Kückelmann nach langem Überlegen erneut zum ersten Vorsitzenden der Werbegemeinschaft wählen lassen.