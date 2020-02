Jede zehnte Frau ist betroffen

„Mindestens jede zehnte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, das bedeutet zurzeit etwa 57.000 Neuerkrankungen pro Jahr“, heißt es auf der Internetseite des Brustzentrums am Marienhospital Bottrop (MHB).

Dieses hat sich mit dem Universitätsklinikum Essen zum Brustzentrum Essen I am Westdeutschen Tumorzentrum zusammengeschlossen. Von insgesamt 400 Neuerkrankungen jährlich seien etwa 200 in der Obhut des Marienhospitals.

Und noch eine Zahl sei genannt: Etwa ein Prozent der Brustkrebsfälle kommen bei Männern vor.