Jimmy Reiter im Passmanns: „Ich kann nur Blues“

„Ich kann nur den Blues“, gibt Jimmy Reiter offen zu. Den kann er aber ziemlich gut. Das weiß nicht nur die internationale Blues-Szene zu schätzen, die Jimmy Reiters Spiel auf der Gitarre in höchsten Tönen lobt, sondern auch das Bottroper Publikum, das für eine ausverkaufte Kulturkneipe sorgte. Im Passmanns spielte Jimmy Reiter jetzt auf Einladung des Jazz Clubs Bottrop den Blues mit seiner Band.

Die Jimmy-Reiter-Band: das sind der niederländische Bassist Jasper Mortier, Schlagzeuger Björn Puls aus Hamburg, der Osnabrücker Pianist Nico Dreier und natürlich Frontmann Jimmy Reiter. Allesamt Berufsmusiker. Für seine Musik hat Jimmy Reiter schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Gleich sein Debütalbum „High Priest of Nothing“ wurde mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet.

Jimmy Reiter, hier mit Keyboarder Nico Dreier, beim Auftritt beim Jazz Club Bottrop in Passmanns Kulturkneipe. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Zuletzt hatte die Formation vor fünf Jahren in Bottrop gespielt. In der Zwischenzeit hat die Band bereits ihr drittes Album aufgenommen und präsentierte vor allem Songs der im letzten Jahr erschienen Platte „What you need“. Es gab also vor allem Eigenkompositionen zu hören. Diese deckten aber alles ab, was man aus den zwölf Takten der Bluesform herausholen kann. „Ich verfolge einen modernen Ansatz des Blues“, sagt Jimmy Reiter über seine Musik, die er nicht in ein festes Genre wie etwa den Chicago-Blues einordnen will.

Soul-Einflüsse sind zu entdecken

Das spiegelte sich auch in der Setlist wider. So kam gleich das erste Stück „Hooked“ klassisch shuffelig daher, während etwa „Woman don’t lie“ durchaus funkig angehaucht war. Ebenso konnte man Einflüsse aus dem Soul in Reiters Musik entdecken. Auch eine gemütliche Slow Blues-Nummer wie „No Turnin‘ Back“ gehört zum Programm. Abwechslungsreiche Improvisationen gab es von Jimmy Reiter ebenfalls zu hören. Diese gestalteten sich sehr dynamisch und bewegten sich dank gekonnter Phrasierung und geschmackvollen Licks sowie dezenten Arpeggien jenseits des Standardblues auf technisch absolut hohem Niveau. Neben den gesanglichen Qualitäten von Jimmy Reiter, der immer wieder locker mit dem Publikum ins Gespräch kam, überzeugten auch die Mitmusiker, die durch ihr pointiertes und nach vorne gerichtetem Spiel eine exzellente Rhythmusgrundlage für ihren Frontmann schufen.

Die Besucher, aber auch Veranstalter Rolf Kickum vom Förderkreis Jazz Club Bottrop, zeigten sich sichtlich zufrieden.