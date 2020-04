Jugendhaus „Manus“ soll ab August Betrieb aufnehmen

Seit Ende Oktober laufen in Welheim die Bauarbeiten für das Kinder- und Jugendhaus „Manus“. Das gemeinsame Projekt von Nationaltorhüter Manuel Neuer und seiner „Kids Foundation“ sowie der Stiftung des Bottroper Investors und Impulsgebers Karsten Helmke liegt gut im Zeitplan. Das „Manus“ könnte deshalb ab August den Betrieb aufnehmen.

In Zeiten des Coronavirus formuliert Hendrik Schulze-Oechtering vorsichtig. Einen Betrieb des neuen Kinder- und Jugendhauses ab Ende August habe er „am Horizont“, sagt der Geschäftsführer der Manuel Neuer Kids Foundation beim gemeinsamen Baustellenbesuch mit Stiftungs-Partner Karsten Helmke. Beide Stiftungen gemeinsam werden Bau und Betrieb für zehn Jahre finanzieren. Weitere Unterstützer sind das Land, der Konzern Aldi Süd und der Verein „Ein Herz für Kinder“.

Ein Selfie mit der Bürgermeisterin: Manuel Neuer beim Spatenstich für das Kinder- und Jugendhaus mit Bürgermeisterin Monika Budke. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Spiegelbild der Arbeit in Gelsenkirchen“

Das Konzept im neuen Haus werde inhaltlich ein Spiegelbild der Arbeit im ersten „Manus in Gelsenkirchen sein“, sagt Schulze-Oechtering. „Allerdings haben wir hier wesentlich mehr Möglichkeiten als in Gelsenkirchen“, sagt er mit Blick auf den schon erkennbaren großen Gruppenraum und die geplante Küche. 800 Quadratmeter drinnen und 3000 Quadratmeter draußen stehen zur Verfügung.

Mit dem „Manus“, so das Konzept der Stiftung, „wird Kindern und Jugendlichen ein Ort angeboten, an dem sie gezielt Unterstützung erhalten und ihre Fähigkeiten individuell entfalten und weiterentwickeln können. Außerhalb der regulären Schulzeit werden die Besucher durch Bildungsangebote, regelmäßige Mahlzeiten und erlebnispädagogische Aktivitäten in ihrer Entwicklung gefördert und auf ihrem Weg zu einer aktiven, kritischen und kreativen Teilnahme am familiären, schulischen und gesellschaftlichen Leben begleitet. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren unabhängig von Geschlecht, Herkunft, kulturellem/religiösem Hintergrund oder sozialem Status.“

Der Optimismus der Stifter mit Blick auf den weiteren Baufortschritt zeigt sich auch in einer Ausschreibung. Zum 1. August soll die neue Hausleitung ihren Dienst am Sportplatz Welheim antreten. Über eine weitere Personalie ist schon entschieden: Doriana Gemma, die schon im ersten Manus als Sozialpädagogin arbeitet, wird im Sommer nach Welheim wechseln.