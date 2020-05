Keine weiteren Einbahnstraßen und Fußgängerzonen in Bottrop

Bottrop wird keine zusätzlichen Einbahnstraßen oder Fußgängerzonen einrichten. Das stellt der Leiter des Krisenstabs, Paul Ketzer, in einem Schreiben an die Initiative „Aufbruch Fahrrad“ klar. Die hatte in einem Schreiben an den Krisenstab zuvor vorgeschlagen, zeitweise zusätzliche Einbahnstraßen und Fußgängerzonen in Bottrop einzurichten. Begründet hatte die Initiative ihre Vorschläge mit dem Corona-Virus.

So hatte Aufbruch Fahrrad unter anderem immer wieder wartende Menschen vor der Post ausgemacht. Auf dem schmalen Gehweg sei es dann für Fußgänger nicht mehr möglich, den geltenden Mindestabstand einzuhalten. Die Stadt solle daher den Fahrstreifen vor der Post in Richtung Friedrich-Ebert-Straße sperren und für Fußgänger und Radfahrer freigeben.

Stadt Bottrop verweist auf Abstandsgebot und empfiehlt im Zweifel Masken

Auch die Osterfelder Straße sollte zwischen Gleiwitzer Platz und ZOB nur noch für Radler, Fußgänger, Busse und Taxis nutzbar sein, damit Passanten nicht in Trauben vor den Fußgängerampeln warten müssten.

In seinem Schreiben lehnt Ketzer derartige Ideen für die Verwaltung ab. In dem Brief weist Ketzer darauf hin, dass die Verordnung des Landes ja nicht nur den Abstand regele. Zudem empfiehlt sie überall dort, wo Abstand halten nicht möglich sei, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, sprich einer Schutzmaske.

Vorschläge der Initiative laut Stadt teils rechtlich nicht umsetzbar

Mit diesen beiden Regeln habe der Verordnungsgeber der augenblicklichen Situation den erkennbaren Umständen angemessen Rechnung getragen, so Ketzer in dem Schreiben. Beachte man sie, seien die allermeisten Situationen des Alltags unter dem Aspekt des Infektionsschutzes beherrschbar.

So kommt man seitens des Krisenstabs und der Verwaltung zu dem Schluss: „Auch die beispielhaft von Ihnen aufgezeigten Situationen des Alltags in der Bottroper Innenstadt lassen sich meistern, ohne dass sofort durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, verkehrslenkende Maßnahmen oder andere Instrumente eingegriffen werden muss.“ Zumal die von der Initiative vorgeschlagenen Lösungen teils aus rechtlichen Gründen nicht infrage kämen, so Ketzer – ohne Details zu nennen.

Bottroper Initiative will politische Beratungen nicht umgehen

Die Initiative hat derweil auf die Berichterstattung reagiert. Den Vorwurf, Corona als Vorwand zu nutzen, um politische Beratung zu umgehen, weist sie in einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite zurück. Vielmehr habe man auf mögliche Gefahrenpotenziale aus Sicht der Initiative aufmerksam gemacht – gerade angesichts einer von manchen Wissenschaftlern gefürchteten zweiten oder dritten Corona-Welle.

Da gelte aus Sicht von Aufbruch Fahrrad: „Unzureichende Raumangebote führen immer auch zu gefährlichen Situationen im öffentlichen Raum und daher auch im Straßenverkehr.“ Daher die Vorschläge und Forderungen, die im Übrigen nur temporär Bestand haben sollten. „Unsere Vorschläge zielen ausschließlich auf den Zeitraum, der besondere Schutzmaßnahmen erfordert, und greifen weder der politischen Diskussion noch der Entscheidung durch den Rat für eine zukunftsfähige Mobilität vor.“

In München entscheidet der Rat über temporäre Radwege

Tatsächlich gibt es derzeit viele Kommunen, die im Moment darauf reagieren, dass weniger Autos und teils eben mehr Fahrräder unterwegs sind. Sie richten daher so genannten Pop-Up-Radwege ein, bei denen Autospuren nun zu Radwegen werden. Zuletzt hat die Stadt München den Bau fünf temporärer Radwege angekündigt, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Allerdings entscheidet darüber der Münchener Stadtrat, nicht die Verwaltung oder gar der Corona-Krisenstab. Für Bottrop hatten die Grünen bereits im April eine solche Forderung erhoben, allerdings auch gegenüber dem Krisenstab.