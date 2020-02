Die „Chorifeen“ geben ein Konzert in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen.

Kirchhellen. „Stimm mit uns an!“ heißt es am 16. Februar in St. Mariä Himmelfahrt. Der Frauenchor „Chorifeen“ präsentiert eigene Kompositionen.

Kirchhellen: „Chorifeen“ singen moderne christliche Lieder

Der Frauenchor „Chorifeen“ lädt zu einem Konzert unter dem Motto „Stimmt mit uns an!“ein. Die musikalische Veranstaltung beginnt am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen. Der Eintritt ist frei.

Vier Sopran- und vier Altstimmen

Die „Chorifeen“, das sind neun sangesfreudige Frauen. Die Chorleiterin begleitet gleichzeitig am Klavier, dazu kommen vier Sopran- und vier Altstimmen. Die Frauen singen moderne christliche Lieder, darunter eigene Kompositionen und bekannte Lieder. „Die meisten Lieder sind von unserer Chorleiterin Maria Schmalenbach geschrieben und komponiert“, heißt es in der Einladung zum Konzert.

Zu hören waren die „Chorifeen“ bereits auf den Kirchentagen in Leipzig (im Jahr 2016) und Münster (2018), auf der Feier zum 150-jährigen Bestehen des Feldhausener Kirchenchores sowie in verschiedenen Messen im Kloster und in Feldhausen. „Nach unserem Konzert Tausendmal im Jahr 2016 wird dies unser zweites Konzert“, bemerken die „Chorifeen“. Und: „Wir freuen uns auf sehr viele Besucher und Zuhörer“.