Auch ohne ihr Fest wollen die Schützen Flagge zeigen lassen

Die Mitglieder der Schützengesellschaft Kirchhellen König Burkhard I., Königin Sara I. Schlegl, Vorstand Christoph Heinrichs, Oberst Peter Schulte-Bockum und Major Hendrik Dierichs, von Links, starten am Donnerstag, 09. Juli 2020 am Johann Breuker Platz in Bottrop eine Plakataktion. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services