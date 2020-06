Autokino: Weitere Topacts - aber bitte ohne Hupkonzert

Kirchhellen. Die Betreiber des Autokinos am Movie Park melden für Juni fast volles Programm auf der Livebühne. Am Hupverbot allerdings arbeiten sie noch.

Die Macher des neuen Autokinos am Movie Park haben ihr Programm hochgefahren: Ab dem 19. Juni haben sie jedes Wochenende volles Programm bis drei Konzerten. Am Sonntag (7. Juni, 20 Uhr) steht das Gastspiel des WDR-Funkhausorchesters auf dem Programm. Die Macher müssen allerdings dafür sorgen, dass die Zuschauer nicht auf die Hupe drücken.

„Mit Bendzko, Giesinger und Sido hatten wir zu Pfingsten das Beste auf der Bühne, was man derzeit buchen konnte“, sagt Mitveranstalter Mario Grube von Pottkorn. Allerdings hat es insbesondere beim Sido-Konzert massive Anwohnerbeschwerden gegeben über „minutenlange Hupkonzerte in endloser Folge“, klagt ein Anwohner: „Bis endlich um 22 Uhr Schluss war, hatten wir, die wir etwa 500 Meter Luftlinie vom Veranstaltungsort entfernt wohnen, vergeblich auf Hilfen des Veranstalters, der Polizei und des Ordnungsamtes gehofft.“

„Ich werde das Hupverbot jeden Abend erklären“

„Das Konzert ist in der Tat komplett aus dem Ruder gelaufen“, räumt Mario Grube ein. „Ich werde ab sofort jeden Abend auf die Bühne gehen und den Besuchern erklären, warum das Hupverbot so wichtig ist und dass ein Abbruch droht, wenn sie sich nicht daran halten.“

Nach den Filmen erobern seit Mitte Mai auch Live-Gigs von Comedy bis zum Rock-Konzert die Drive-in-Location den großen Parkplatz in Kirchhellen hinter dem Movie Park (Warner-Allee 1). Der YouTube-Star Finch Asozial fährt am Samstag, 6. Juni (20.30 Uhr), mit seiner „Finchis Fiesta Tour“ vor, bevor sich am Sonntag, 7. Juni (20 Uhr), das WDR Funkhausorchester die Drive-in-Ehre gibt.

Livebühne und 200 Quadratmeter Leinwand

Partykönigin Mia Julia & Friends reißen am Freitag, 12. Juni, in waschechtem Mallorcastyle die Hütte ab. Mit Serkan Kaya und Sabrina Weckerlin stehen eine Woche später (Freitag, 19. Juni, 20 Uhr) zwei Topstars zur großen „Junimond Musical-Night“ auf der Konzertbühne. Farid Bang hat sich im Düsseldorf-Autokino bereits in Liegestützen gebattlet – am Sonntag, 21. Juni (20 Uhr) ist er in Bottrop am Start und sicher für weitere Überraschungen gut.

Außerdem noch im Juni auf dem Programm: Das Pop-Festival mit Michael Schulte, Tom Beck, Bürger Lars Dietrich und Magnus, außerdem Kölsch-Rock mit Die Höhner, Ruhrpott-Rap der 257ers und Metal-Röhre Doro Pesch.

Mit dem Movie Park bietet sich auch eine optimale Kulisse für die Filmvorführungen. Auf der 200 Quadratmeter LED-Leinwand Bildqualität werden Klassiker wie „Bang Boom Bang“ genauso wie Filme aus dem jüngsten Kinoprogramm (zum Beispiel „Das perfekte Geheimnis“) gezeigt. Karten und Snacks müssen unter www.moviepark-autokino.de online vorbestellt werden. Auf der Seite gibt es auch alles über den Einlass und die Corona-Bestimmungen.