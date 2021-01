Bistum Münster bekommt jetzt einen Verwaltungschef

Kirchhellen Entlastung für den Generalvikar: Das Amt des Kanzlers wird neu geschaffen. Er soll im Bistum den beschlossenen Sparkurs durchsetzen

Das Bischöfliche Generalvikariat in Münster, die Verwaltung des zweitgrößten Bistums in Deutschland, ordnet seine Leitungsstrukturen neu. Zum 1. Februar tritt ein neues Gesetz in Kraft. Es sieht vor allem vor, die Position einer Kanzlerin/ eines Kanzlers zu schaffen.

. Die künftige Verwaltungsdirektorin bzw. der künftige Verwaltungsdirektor leitet das Bischöfliche Generalvikariat in allen administrativen und wirtschaftlichen Angelegenheiten und ist Dienstvorgesetzter aller Mitarbeitenden. Generalvikar Klaus Winterkamp konzentriert sich künftig auf die Verantwortung für die pastoral-strategische Ausrichtung und das theologisch-pastorale Profil des kirchlichen Verwaltungshandelns. Im Bischöflichen Generalvikariat arbeiten derzeit rund 530 Mitarbeitende. Im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums leben gut 1,5 Millionen Katholiken.

In einem Schreiben an die Mitarbeitenden der Bistumsverwaltung begründet Generalvikar Winterkamp die Entscheidung. Insbesondere vor dem Hintergrund des bereits begonnenen Spar- und Strategieprozesses in der Diözese gehe es nun darum, „die katholische Kirche im Bistum Münster und auch ihre Verwaltungszentrale zukunftsfähig und anschlussfähig an gesellschaftliche und kirchliche Veränderungen zu machen – nicht als Selbstzweck, sondern im Dienst für die Menschen.“

Winterkamp erläutert, dass künftig in der Verantwortung des Generalvikars insbesondere die Konzeptionierung von pastoral-strategischen Schwerpunkten und die Festlegung der Vorgehensweisen zu deren Umsetzung liege. Auch Aufgaben, die wegen ihres sakramentalen Inhaltes oder Bezuges einem Priester vorbehalten seien, fielen weiter in den Aufgabenbereich des Generalvikars. „Durch die Einführung des neuen Amtes der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors werde ich mich stärker auf diese Aufgaben konzentrieren und andere Aufgaben abgeben können“, sagt Winterkamp. „Einerseits erfordert der Spar- und Strategieprozess eine stringente und sach- sowie zeitgerechte Umsetzung. Andererseits sind dafür die entsprechenden Kompetenzen und Qualifikationen als auch Zeitkontingente erforderlich.“