Corona: In Kirchhellen trägt ein Partystar die Menüs aus

Vor einem Jahr hat Ina Colada alias Inga Riegel im Hof Miermann am Scheideweg auf der Bühne gestanden und mit 3000 Fans vor ausverkauftem Haus eine richtig heiße Party gefeiert. Jetzt ist die auf vielen Bühnen gefeierte Sängerin wieder da - als prominente Service-Fachkraft. Von 12 bis 17 Uhr liefert sie am Ostersonntag die bestellten Spargelgerichte zu den wartenden Autos.

Inga Riegel ist pünktlich, aber die Kunden sind früh dran. Schon eine Viertelstunde vor der Eröffnung des Drive-In fahren sie am Bestellschalter vor und wählen aus sechs Gerichten und zwei Menüs. Inga Riegel begrüßt den Verkaufskollegen Bernd Miermann kurz, aber herzlich. Verstaut ihre Tasche, nimmt die Sonnenbrille ab, stürzt einen Kaffee hinunter und fegt im Laufschritt in die Scheune, in der das Küchenteam die Produktionsstraße für die Spargelgerichte aufgebaut hat.

Lieferung frei Parkbox: Dressings und Saucen werden in kleinen Bechern ausgegeben. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die erste Bestellung am langen Arm

Fünf Minuten später kommt sie wieder heraus, in Teamschürze und die ersten Bestellung am langen Arm. Sie erklärt den Kunden die Verpackung: „Die Box ist nach nachwachsenden Rohstoffen, das Besteck aus Zuckerrohr, Salatdressing und Saucen sind extra in den kleinen Bechern.“ Denn die Köche haben sich dagegen entschieden, die Gerichte in der Verpackung fertig anzurichten: „Das sieht nach einer halben Stunde Transport nicht mehr wirklich schön aus‘, sagt Juniorchef Johannes Miermann.

Einige Bestellungen später nimmt sich Inga Riegel Zeit für ein kurzes Interview. Miermann hat da schon erzählt, dass sowohl das Drive-In als auch der Anruf bei Riegels eine Idee von Seniorchef Miermann war. Schließlich hat Inga Riegel, gebürtige Kirchhellenerin, schon bei Miermann Spargel verkauft, als sie erst 17 war und noch Inga Peters hieß. Sie hat spontan zugesagt, am Ostersonntag auszuhelfen: „Was soll ich zuhause sitzen und mir die Decke auf den Kopf fallen lassen?“

Der Terminplan ist leergefegt

Denn das Coronavirus hat den Terminplan des bestgebuchten weiblichen Stars auf den Partybühnen in Deutschland, und Österreich, auf Mallorca und am Goldstrand leergefegt. Alle Partys sind abgesagt, kein Veranstalter weiß, wann es wieder losgehen darf. „Heute hätte ich frei gehabt wegen Ostern“, sagt Inga Riegel versonnen. „Gestern hätte ich in Münster auftreten sollen.“

so sah es bei Miermann aus am 4. Mai 2019: Ina Colada feiert mit 3000 Fans auf dem Hof. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ob ihr eigenes Festival stattfinden wird? Inga Riegel zieht die Schulter hoch: „Wer weiß?“ Am Samstag, 16. Mai, will sie mit der Band ‘Amy’s“, gegründet an ihrer alten Schule, sowie den Kollegen Mickie Krause, Mark Oh, Isi Glück, Stefan Stürmer und Marco Mzee ein Open Air bei Schulte-Kellinghaus am Ekampsweg steigen lassen. Der Vorverkauf läuft vorerst weiter.„Wir warten ab. Aber ich denke, wir werden das Festival verschieben müssen Richtung August, September.“

„Alle werden Bock haben, wieder zu feiern“

Mit der Beck-Schlossherrin Renate Kuchenbäcker teilt sie de Einschätzung, dass Freizeitparks und Open Air ziemlich weit hinten auf den Exit-Plänen der Politiker rangieren werden. „Wenn’s wieder losgehen darf, werden wir bereit sei“, sagt sie. Sie ist sicher, dass ein Ende des Shutdowns einen wahren Partyboom auslösen wird: „Alle Leute werden Bock haben, wieder nach draußen zu gehen und zu feiern. Kann sein, wir werden von Kartenkäufern überrannt.“

Spricht’s, setzt die blaue Spargeltrage auf die Hüfte und verschwindet in der Scheune. Die nächste Bestellung wartet. „Am Samstag ist das neue Angebot schon ziemlich gut angenommen worden“, sagt Johannes Miermann. Wartezeiten habe es dabei nur am Nachmittag gegeben, als die Nachzügler gekommen seien. „Aber unsere Kunden wissen ja, dass wir die Schnitzel frisch braten und das ein paar Minuten braucht.“