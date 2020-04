Corona: Mallorca-Party verlegt auf Schützenfest-Termin

Wochenlang haben Schlagerparty-Star Ina Colada und ihr Mann und Veranstalter Arthur Riegel an dieser Nummer geschraubt. Mit der Zusage vom Mickie Krause steht das neue Datum seit Sonntag: Die für den 16. Mai bei Schulte-Kellinghaus geplante Mallorca-Party mit Ina und prominenten Kollegen soll jetzt stattfinden am Sonntag, 6. September, von 12 bis 20 Uhr.

Nebenjob bei Miermann: Schlagerparty-Star Ina Colada alias Inga Riegel, rechts, verkaufte auch gestern wieder n beim Spargel-Drive-In Miermanns Spargel am Scheideweg. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Eine Verschiebung der Schlagerparty in den September hatte Ina Colada alias Inga Riegel bereits vor zwei Wochen ins Gespräch gebracht, als sie bei Miermanns am Scheideweg ihren ersten Einsatz als Lieferantin beim „Spargel-Drive-In“ absolvierte. Arthur Riegel hatte der Idee zunächst ein wenig skeptisch gegenüber gestanden. Er hatte zunächst Sorge, dass sich wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August im September die Events knubbeln würden.

Plötzlich war ein Termin frei

Mit der Verschiebung von Schützen- und Brezelfest auf September 2021 hat sich aus Riegels Sicht die Lage aber entscheidend geändert. Plötzlich ist im Veranstaltungskalender im Dorf ein attraktiver Termin frei. Dazu noch einer, sagt Riegel, „für den das halbe Dorf schon seit langem Urlaub genommen hat“.

Zunächst war der Plan A, die Mallorca-Party bei Schulte-Kellinghaus auf das erste Septemberwochenende zu verlegen. Zunächst hatte Riegel den Schützenfest-Samstag ins Auge gefasst. Der passte aber aus Termingründen nicht. „Mickie Krause hat an diesem Tag schon drei Termine“, sagt Riegel, „einen davon in Hamburg. Und selbst Ina hätte an diesem Tag nicht gekonnt, „obwohl sie das lange Schützenfest-Wochenende ansonsten im Kalender geblockt hat“.

Er kommt auch zum Ekampsweg: Mickie Krause, hier bei der Beach Party am 31. August 2019 in Dinslaken. Foto: Heiko Kempken / Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Größter Frühschoppen im Dorf“

So entstand der Plan, mit der Schlagerparty auf den Sonntag zu gehen. „Wir wollten alle gebuchten Künstler wie geplant auf die Bühne bringen, weil wir damit ein breites musikalisches Spektrum abdecken“, sagt Riegel. „Jetzt veranstalten wir halt am Sonntag, 6. September, von 12 bis 20 Uhr den größten Frühschoppen, den Kirchhellen vermutlich je gesehen hat.“ Was das Zeitfenster angeht, dürfte das stimmen. Allerdings gibt es einige, die sagen: Als größter Frühschoppen im Dorf sei die Bauernolympiade schwer zu schlagen.

Ein Licht am Ende des Tunnels“

„Man muss auch mal was wagen“, sagt Riegel zu dem Risiko einer Verlängerung des Verbotes für Großveranstaltungen. Er will mit der Entscheidung, die Mallorca-Party nicht auch noch auf 2021 zu verschieben, ein positives Zeichen setzen. „Wenn die Kirchhellener sich schon nicht aufs Schützen- und Brezelfest freuen können, servieren wir ihnen wenigstens einen Ersatz.“ Die Nachfrage der Fans schätzt er hoch ein. „Alle für den Sommer geplanten Schlagerpartys in der Region sind abgesagt, so wie auch die Bottroper Beachparty. Wir sehen unsere Veranstaltung deshalb als Licht am Ende des Tunnels. Wir drücken uns allen die Daumen, dass die Corona-Pandemie dann unter Kontrolle ist. Mit etwas Glück ist diese Party vielleicht das erste Mal, dass wir nach einer langen Durststrecke wieder gemeinsam feiern können.“