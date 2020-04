Corona: Movie Park verschiebt Saisonstart erneut

Der Movie Park hat zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen geplanten Saisonstart am Freitag, 24. April, verschoben. Ein neues Datum kann Parkchef Thorsten Backhaus noch nicht nennen. Dafür sei es noch zu früh. Eigentlich hätte der Park mit neuen Attraktionen schon am 27. März starten wollen.

„Auch wenn es derzeit noch zu früh ist, um ein konkretes Eröffnungsdatum zu nennen, könnt Ihr darauf vertrauen, dass wir daran arbeiten, Movie Park Germany so bald und so sicher wie möglich wieder zu eröffnen“, schreibt das Parkteam an seine Gäste und Fans. „Sobald ein konkreter Eröffnungstermin feststeht, werden wir uns direkt bei Euch melden und Euch auf unserer Website und unseren Social Media Plattformen informieren.“

Park sieht sich nicht betroffen vom Verbot für Großveranstaltungen

Offensichtlich teilt der Movie Park aber nicht die pessimistische Prognose seiner Nachbarin Renate Kuchenbäcker. Die Schlossherrin auf Schloss Beck hatte vorhergesagt, Freizeitparks stünden ganz hinten auf der Liste der Betriebe, die wieder öffnen dürften. Von dem Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August ist der Park nach eigener Einschätzung nicht betroffen: „Gemäß der aktuellen Klassifizierung des Landes NRW ist der Movie Park als Freizeit- und Vergnügungsstätte hiervon explizit nicht betroffen. Dies entspricht auch unserem Selbstverständnis und den Einschätzungen des Branchenverbands.“

Abschließend schreibt das Parkteam: „Wir begrüßen die von der Bundesregierung angekündigten bundesweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und hoffen, dass wir in naher Zukunft – und mit den entsprechenden Vorgaben und Vorkehrungen der Behörden – unsere Tore wieder für Euch öffnen können. Gespannt blicken wir daher auf die weiteren Entwicklungen. Am 30. April werden die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Entwicklung erneut bewerten und das weitere Vorgehen beschließen.“