Corona: Sängerin Ina Colada dreht für Mallorcaparty im Netz

In Corona-Zeiten beginnt gefühlt jede zweite Nachricht mit einem Konjunktiv. Eigentlich hätte Schlagerpartystar Ina Colada alias Inga Riegel aus Kirchhellen am Sonntag einen großen Auftritt haben sollen beim Saisonstart des Megaparks auf Mallorca, ach eigenen Angaben Europas größter Open-Air-Biergarten. Weil der Megapark die Sause wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt hat, hat die Sängerin ihren Beitrag bei einem Gartenkonzert am Pool eingespielt. Zu sehen Sonntag ab 12 Uhr auf der Streaming-Plattform Twitch.

Klappe und… Action: Drehbeginn am Gartenpool. Foto: Kai Süselbeck

Inga Riegel hat jede Menge Bühnenerfahrung gesammelt seit ihrem ersten „Bierkönig“Auftritt 2008. Laut „Schlager.de“ gehört sie zu den meistgebuchten weiblichen Partykünstlerinnen. Doch das hier ist neu. Ihre Bühne ist ein Pool in einem Bottroper Garten, dekoriert mit zwei Liegestühlen und einer Palme, die immer wieder umfällt. Ihre Musik hat sie im Wortsinn im Ohr, das feiernde Partyvolk muss sie sich vorstellen und trotzdem mit einer Performance bespaßen, die Sonntag bei der digitalen Megapark-Eröffnung zu sehen sein wird. „So etwas haben wir noch nie gemacht“, sagt ihr Mann und Manager Arthur Riegel.

„Klappt schon ganz gut“

Dafür klappt das eigentlich auf Anhieb ganz gut, finden Stephan Borowa und Michael Martin von der Hagener Eventtechnikfirma „m&b“, die den Auftritt mit einer festen und einer beweglichen Kamera filmen. Die erste Anmoderation und die Gassenhauer „Luftmatratze“ und „Wodka“kommen auf dem Video schon überraschend ordentlich rüber. Aber natürlich finden die Profis jede Menge Details, die nicht wirklich ins Bild passen.

Wird im Video nicht zu sehen sein: Inga Riegel und die Pool-Dusche. Foto: Kai Süselbeck

Die fallsüchtige Palme wird zweimal umgestellt. „Wem gehört die Tasche da?“, fragt Borowa. Das Teil muss aus dem Bild. Und auch die Sängerin bremst Borowa ein: „Du dehnst deinen Aktionsradius sehr weit aus. Aber an der Dusche kann ich dich nicht gebrauchen.“ Also wird am Rand des Pools der Bereich abgeklebt, in dem sich die Sängerin bewegen darf, um im Bild zu bleiben.

„Meinen letzten Auftritt hatte ich zu Karneval“

Die Sängerin, ganz versierter Bühnenprofi, orientiert sich an den Ansagen des Produktionsteams: „Ist das meine Sprechkamera? War mit der Zwischenmoderation alles in Ordnung?“. Sie wechselt vor dem zweiten Dreh von High-Heels auf Laufschuhe, macht sich vor dem dritten schnell nochmal die Haare. „Meinen letzten Auftritt hatte ich zu Karneval“, sagt sie, und den hier am Pool findet sie, sagen wir, gewöhnungsbedürftig: „Man kommt sich gar nicht bescheuert vor“, sagt sie und verdreht die Augen. Aber Sonntag wird das gut klingen und aussehen, sagt ihr Mann: „Im Video kommst du super rüber.“

Während Arthur Riegel noch erzählt, dass seine Frau nach ihrem Job im Spargel-Drive in bei Miermann jetzt wieder Teilzeit in ihrer alten Zahnarztpraxis arbeitet, drückt Stephan Borowa aufs Tempo. „Wo ist Inga? Bald ist die Sonne weg!“ Beim letzten Dreh des Tages tritt Inga Riegel im Karnevalskostüm auf. Als Krankenschwester.