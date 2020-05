Corona: Schloss Beck will am 16. Mai wieder öffnen

Kirchhellen . Der Freizeitpark Schloss Beck will am Samstag, 16. Mai, nach dem Corona-Shutdown in die Saison starten. Der Movie Park nennt noch kein Datum.

Jubel auf Schloss Beck nach der Entscheidung des Landes, Freizeitparks dürften ab Montag wieder öffnen. „Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht“, freut sich Karla Kuchenbäcker. Am Samstag, 16. Mai, will die Betreiberfamilie Kuchenbäcker jetzt in die Saison starten.

Die 30 Saisonarbeitskräfte im Freizeitpark plus bis zu 20 Aushilfen standen schon seit Wochen bereit, sagt Karla Kuchenbäcker: „Als Mittwochabend die ersten Nachrichten durchsickerten, haben sich schon viele Mitarbeiter per Kurznachricht mit der Frage gemeldet: „Geht’s jetzt los?“

Überrascht von der frühen Erlaubnis

Ja, aber nicht ganz so schnell, sagt Karla Kuchenbäcker. Denn von der schnellen Öffnungserlaubnis sind die Schlossherrinnen zwar angenehm, aber überrascht worden. Seniorchefin Renate Kuchenbäcker hatte Anfang April noch pessimistisch orakelt, Freizeitparks würden zu den letzten Einrichtungen gehören, die nach der Coronakrise wieder öffnen dürften.

Jetzt kommt die Öffnung deutlich früher, und das ist sehr gut so, sagt Kara Kuchenbäcker: „Jetzt können wir den Feiertag Christi Himmelfahrt und Pfingsten mitnehmen.“ Besonders das lange Pfingstwochenende löst jedes Jahr einen Großen Andrang in den beiden Feldhausener Freizeitparks aus.

Movie Park nennt noch keinen Termin

Allerdings braucht das Schlossteam noch ein paar Tage, um ihr Hygiene- und Abstandskonzept vor allem am Einlass und in der Gastronomie umzusetzen. „Wir haben ein Konzept fertig“, sagt Karla Kuchenbäcker. „Aber wir warten noch auf die konkreten Vorgaben des Landes etwa darüber, wie viele Besucher pro Tatg wir einlassen dürfen.“

Der Movie Park hat noch keinen Eröffnungstermin genannt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nebenan im Movie Park freut sich auch das gesamte Team, dass es ab Montag wieder losgehen darf. Zweimal hatte der Park seine geplante Eröffnung verschieben müssen. Aber: „Ein genauer Tag und die Voraussetzungen, unter denen wir wieder öffnen dürfen, stehen jedoch noch nicht fest. Derzeit sind wir hierzu in engem Austausch mit den lokalen Behörden, um so bald und so sicher wie möglich an einer Eröffnung zu arbeiten.“