Corona: Stadt Bottrop sperrt Grafenmühle erneut weiträumig

Vollsperrung am Ausflugsziel Grafenmühle: Am langen Wochenende rund um den 1. Mai sperrt die Stadt wieder sämtliche Zufahrtsstraßen sowie die angrenzenden Parkplätze am Biker-Treff „Zur Grafenmühle“. Am Donnerstag, 30. April, werden die Sperrungen aufgebaut. Anders als noch zu Ostern, dürfen die Gastronomie-Betriebe weiterhin geöffnet bleiben und einen „Außer-Haus-Verkauf“ betreiben oder Speisen zur Abholung anbieten.

Neben dem Biker-Treff „Zur Grafenmühle“ wird der Kommunale Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei verstärkt Kontrollen zur Einhaltung des Kontaktverbots im gesamten Stadtgebiet durchführen. Schwerpunkte der Kontrollen sind Parkanlagen sowie öffentliche Plätze. Am Heidesee sowie am Heidhofsee kontrollieren in Zusammenarbeit mit der Stadt Bottrop Ranger des Regionalverbands Ruhr (RVR). Der RVR hat zudem angekündigt, den Parkplatz am Heidesee ebenfalls zu sperren.

Die Stadt weist im Zusammenhang mit den guten Wetteraussichten nochmal darauf hin, dass es grundsätzlich verboten ist, in beiden Seen zu schwimmen. Darüber hinaus werden keine größeren privaten Zusammenkünfte und traditionellen „Feiern“ mit Bollerwagen in öffentlichen Parks und Wäldern geduldet. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich auch am 1. Mai an die geltende Verordnung der Landesregierung halten. Es gilt nach wie vor das allgemeine Kontaktverbot und die Abstandsregelungen

Bei Zuwiderhandlungen drohen nach Angaben der Stadt bei geringfügigeren Verstößen mindestens 200 und höchstens 25.000 Euro Bußgeld. Schwerwiegenderes wird nach Strafrecht mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet.