Corona: Veranstalter sagt „Ruhrpott Rodeo“ am Flugplatz ab

Kirchhellen. Alex Schwers hat das Punkfestival „Ruhrpott Rodeo“ am Flugplatz abgesagt. Veranstalter der Mallorca-Party will sich nächste Woche äußern.

Als Reaktion auf das von der Bundesregierung ausgesprochene Verbot für Großveranstaltungen hat Veranstalter Alex Schwers das für Anfang Juli geplante Punkfestival „Ruhrpott Rodeo“ abgesagt. Der Veranstalter des für den 16. Mai geplanten Mallorca-Festivals mit Mickie Krause und Ina Colada will sich nächste Woche äußern. Der VfB Kirchhellen will am Freitag in einer Videokonferenz entscheiden, wie er mit seinem Jubiläumsprogramm und insbesondere mit dem für den 20. Juni geplanten Open Air umgeht.

Für jemanden, der gerade eine heftigen finanziellen Nackenschlag erlitten hat, klingt Rodeo-Veranstalter Alex Schwers ganz munter. Und tatsächlich ist er erleichtert, sagt er: „Alles ist besser, als nicht zu wissen, was Sache ist.“

„Das ist sehr bitter für uns“

Unmittelbar nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin am Donnerstag hat er das dreitägige Punkfestival abgesagt: „Die Meisten von Euch werden schon damit gerechnet haben. Das ist sehr bitter für uns, aber wir stehen hinter diesem Entschluss. Wir haben bis zum Schluss unsere Planungen fortgesetzt, um das Rodeo im Optimalfall doch noch zu ermöglichen. Letztendlich haben wir aber seit Wochen die offizielle Untersagung erwartet.“ Und einen Tag später sagt er: „Gut, dass das Verbot schon jetzt verkündet worden ist. Jeder Planungstag länger hätte ab jetzt immer mehr Kosten verursacht.“

Deshalb richtet er den Blick nach vorn, genauer auf den Juli 2021. „Das nächste Ruhrpott Rodeo findet statt vom 2. bis zum 4. Juli 2021, die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für nächstes Jahr.“ Nach ersten Gesprächen mit den Bands, die diesen Sommer an der Schwarzen Heide auftreten wollten, ist er zuversichtlich, einen Großteil des für diesen Sommer geplanten Line-Ups auch 2021 an den Start bringen zu können. „Ich telefoniere gerade die Bands ab. Bis jetzt hat mir noch keine abgesagt für nächstes Jahr.“ Seine Botschaft an die Punkfans: „Wir danken euch für jede Hilfe und werden in den nächsten Tagen die ersten Bands bekanntgeben. Der Vorverkauf in unserem Shop läuft ganz normal weiter und wird auf nächstes Jahr umgeswitcht.“

400 „Supporter-Shirts“ sind schon bestellt

Um einen Teil der Kosten hereinzuholen, hat er auf der Fundraising-Plattform „Gofundme“ den „Ruhrpott Rodeo Support“ eingerichtet. „Ich habe in den letzten Tagen so viele Mails bekommen von Leuten, die für uns spenden wollten, dass ich diese Plattform genutzt habe“. Das scheint zu funktionieren: Schon am Donnerstagmittag hatten 122 Spender mehr als 4000 Euro eingezahlt. Und vom „Ruhrpott Rodeo Supporters Shirt“, sagt er, sind im Shop schon 400 Stück bestellt worden.

So war’s 2019: Ina Colada bei der ausverkauften Schlagerparty auf dem Hof Miermann. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zwei weitere Konzerte sind geplant

Die beiden anderen Freiluft-Festivals des Jahres sind bisher nicht abgesagt. Am 16. Mai will Arthur Riegel bei Schulte-Kellinghaus am Ekampsweg eine Neuauflage des „Mallorca Festivals“ mit Ina Colada veranstalten. Die Premiere im Mai 2019 auf dem Hof Miermann war mit 3000 Besuchern ausverkauft. „Wir werden uns nächste Woche äußern, wie es weiter geht“, sagt Riegel.

Für Samstag, 20. Juni, hat der VfB einen der Höhepunkte seines Festprogramms geplant: Beim Open Air auf der Tennisplatzanlage des TC VfB an der Utschlagstraße sollen die Lokalmatadoren von „Bahnbrechender Scheiss“ und das „Rockorchester Ruhrgebeat“ auftreten. „Wir entscheiden am Freitag, wie es mit unserem Jubiläumsprogramm weiter geht“, sagt Vorstandsmitglied Christoph Wrobel.