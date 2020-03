Coronavirus: Kirchhellen schnürt gemeinsam Hilfspakete

Das war kein Wochenende wie jedes andere im Dorf. Es begann mit langen Schlangen und Vorsichtsmaßnahmen gegen Hamsterkäufe. Es endete mit jede Menge Ausflugsverkehr in die Kirchheller Heide. Und es brachte eine gute Nachricht: Viele Freiwillige wollen Menschen helfen, die daheim bleiben wollen oder müssen. Die Hilfe hat einen Namen („Kirchhellen-Hilfe“) und eine Nummer: (0157) 344 89 162 helfen.

Mit Hilfe von Dominik Nowak, Informatikexperte der Sekundarschule, hat Bezirksbürgermeister Schnieder am Samstag zusätzlich zur Hotline den Internetauftritt „kirchhellen-hilfe.de“ ins Netz gestellt. Hier können sich wie an der Hotline sowohl Helfer melden als auch Menschen, die Hilfe brauchen. An dieser Stelle will der Bezirksbürgermeister auch über die neu entstehenden Lieferdienste im Dorf informieren. Er bittet alle Einzelhändler, die neue Angebote machen, sich bei der Kirchhellen-Hilfe zu melden.

Infos über neue Lieferdienste

Zum Beispiel den vom Hof Umberg. Der Hof ergänzt seinen Hofladen am Overhagener Feld ab Montag, 23. März, durch einen Lieferdienst. Wer von 9 bis 14 Uhr per Telefon (02045-40399-74) bestellt oder im Netz (hof-umberg.de/lieferservice), bekommt am nächsten Tag die bestellten Waren geliefert. Jörg Umberg plant derzeit mit dem Liefergebiet Kirchhellen, Gladbeck, Bottrop und südliches Dorsten. Vorerst geht nur Barzahlung,m „mobile Kartenzahlung bzw. Überweisung wird vorbereitet“, sagt Umberg.

Ebenso wie Biometzger Scharun (02045-7471) hat Kim Tefett vom Vitaminkorb einen Lieferservice für ihre Kunden eingerichtet. Bei Bestellung bis 13 Uhr (02045/8959921) kommt ab einem Bestellwert von 20 Euro die Waren ohne Aufpreis nach Hause. Außerdem bietet sie ihren Kunden auch frische Milch an, damit sie sich den Weg zum Supermarkt sparen. „Viele Kunden haben uns danach gefragt. Also haben wir das ab sofort im Programm.“

Hamsterware wird rationiert

Rewe Gödecke kündigt an, Waren wie Klopapier, Küchentücher, Zucker und Mehl nur noch in haushaltsüblichen Mengen abzugeben, um Hamsterkäufe zu verhindern, Vor den Kassen haben die Mitarbeiter ebenso wie bei Rossmann Abstandsmarkierungen auf den Boden geklebt. Zusätzlich sucht Gödecke „kurzfristig Mitarbeiter, die sich um die Vermeidung von Warteschlangen und Abstandshaltung der Kunden kümmern.“ Interessierte sollten auf keinen Fall anrufen, sondern sich per Mail melden: info@rewe-goedecke.de

Vor Aldi hatten sich am Samstagmorgen lange Schlangen gebildet. Sicherheitspersonal sorgte dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl Kunden im Markt an der Hauptstraße waren; solange mussten andere Kunden draußen warten . Aldi Süd dementierte am Samstag Meldungen in einem sozialen Netzwerk, Filialen ständen vor der Schließung: „Alle unsere Aldi Süd-Filialen bleiben wie gewohnt für euch geöffnet. An seine Kunden appelliert Aldi Süd: „Es gibt keinen Grund zu übermäßiger Bevorratung. Bitte kauft nur haushaltsübliche Mengen.“

Auch Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen rief am Freitag auf: Wir bleiben für Sie da - Bitte bleiben Sie für uns zu Hause ​ Foto: Polizei Recklinghausen

Volle Parkplätze in der Heide

Den dringenden Appell „Wir bleiben für Sie da - bitte bleiben Sie für uns zu Hause!“ ist am Sonntag nicht bis in die Kirchheller Heide gedrungen. Am Heidesee und an der Grafenmühle waren die Parkplätze voll mit Ausflüglern, die den sonnigen Frühlingsanfang nutzen wollten - Coronavirus hin, Warnungen her. Zwar war der Dorfkern verlassen. Doch im Grünen waren jede Menge Fahrradfahrer und Spaziergänger unterwegs.