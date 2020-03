Coronavirus: In Kirchhellen sprudeln gerade die guten Ideen

Kirchhellen. Am Schölsbach bauen Kinder an einem Kunstwerk mit bemalten Steinen. Und eine neue Plattform im Netz bündelt Einkaufs-Infos: Wer hat auf?

Wer wegen Corona daheim bleiben muss, der kann sich langweilen. Lesen. Frühjahrsputz machen. Oder auf richtig gute Ideen kommen. Zwei Beispiele dafür aus dem Dorf. Die Stein-Schlange am Schölsbach und der neue Geschäfte-Finder im Netz.

„Bei uns im Dörfchen hatte eine Mama eine ganz tolle Idee.“ So beginnt ein Eintrag in der Facebook-Gruppe „Wie beschäftige ich mein Kind“, in der Carmen Nuy nach Unterhaltungsmöglichkeiten für Carlotta (9) und Mats (3) suchte. Ein Spiel mit bemalten Steinen, bei dem beliebig viele Kinder mitmachen können? Ein Segen in der Coronazeit, sagte sich die Kirchhellenerin und hat sofort losgelegt.

Am Spielplatz am Schölsbach hat sie mit ihren Kindern letzte Woche die ersten Steine ausgelegt und ein Erklärschild gemalt: „Mal sehen, wie lang die Schlange wird?!“ Die Idee mit dem Hashtag „#gemeinsamgegenlangeweile“ fand im Netz sofort begeisterte Mitstreiter. „Es kommen stündlich neue Steine dazu“, freut sich Carmen Nuy. Am Dienstagmittag waren es 192. Und das Wegenetz am Schölsbach-Wäldchen ist noch lang.

Idee kam beim Radeln durchs Dorf

Die Idee zur Plattform „wirhabenauf.de“ kam Tobias Graeve beim Radeln durchs Dorf. Vor genau einem Jahr hatte er mit seinem Passauer Partner Chris Blechert die IT-Beratungsagentur „graevert“ gegründet. An dem Tag, als die Stadt die Restaurants zum Schließen zwang, sah er im Vorbeifahren den Inhaber des griechischen Grills „Peramos“ „wild telefonierend in seiner Bude“ und dachte: „Der versucht jetzt bestimmt einen Lieferdienst auf die Beine zu stellen. Und wenn ich noch Schüler wäre, würde ich abends mit dem Rad losfahren und mir mit Ausliefern etwas extra verdienen.“

Tobias Graeve hat mit seinem Partner Christian Blechert, die Internetpräsenz "Wir haben auf" eingerichtet, Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In den folgenden Tage hat er beobachtet: „Viele Unternehmen passen sich den Auflagen pflichtbewusst an, kommunizieren die Neuigkeiten aber nicht oder nicht zielführend.“ Aus dieser Erkenntnis entstand die Idee: Wir bündeln die lokalen Angebote auf einer zentralen Internetpräsenz. Wer hat zu? Wer liefert? Und wer hat auf? Damit war der Name geboren und der Nutzen der neuen Netzseite: „Unsere Plattform dient als Handreichung um Betreiber und Kunden zusammenbringen. In dieser Karte tragen wir alle Informationen mit geballter Nachbarschaftspower zusammen und machen sie bequem aufrufbar.“ Und das hat von der ersten Minute an funktioniert.

Zahl der Einträge über Nacht verdreifacht

Am Sonntag haben die beiden Partner ihre Plattform scharf geschaltet; „go live“ nennen das die IT-Profis. Bereits am Montag hatten Nutzer die Zahl der Einträge verdreifacht, indem sie ihre Informationen über Restaurants, Imbisse und Geschäfte eingetragen haben. In der Nacht zum Dienstag, sagt Graeve, ist die neue Kategorie Handwerker dazugekommen. Die Blumenhändler will er auch noch einpflegen und viele andere mehr: „Ich habe noch rund 50 Tickets offen“, sprich Aufträge abzuarbeiten.

Am Dienstagnachmittag knackte „Wirhabenauf.de“ die Marke von 4000 Seitenaufrufen. Graeve: „Wir haben 266 Einträge, und statistisch werden es alle fünf Minuten einer mehr.“ Über ihr Projekt sagen Blechert und Graeve: „Unser Beitrag ist möglicherweise nicht ganz so systemrelevant wie die großartige Arbeit all derer, die momentan an den unterschiedlichsten Fronten unter Einsatz ihrer Gesundheit für uns alle kämpfen - aber vielleicht können wir dennoch ein Stückchen zur Normalität beitragen!“ Offensichtlich.