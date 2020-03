Coronavirus: Movie Park hofft auf Eröffnung am 24. April

Der Movie Park muss auf Anordnung der Stadt seine geplante Eröffnung bis zum 19. April verschieben. Parkchef Thorsten Backhaus hofft jetzt auf eine Eröffnung am Freitag, 24. April. Nach einer Eröffnung will der Park seine Öffnungszeiten der Nachfrage anpassen und strikt auf die dann geltenden Hygieneregeln achten.

Die Parkleitung, die eigentlich am Donnerstag, 27. März, den Freizeitpark hätte eröffnen wollen, äußerte Verständnis für das vorläufige Öffnungsverbot. „Wir können diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Es ist wichtig, dass auch wir als einer der größten Freizeitparks in Deutschland diesen Entschluss vollumfänglichunterstützen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Besucher und Mitarbeiter ist unsere höchste Priorität. Movie Park Germany befindet sich weiterhin in engem Austausch mit den lokalen Behörden, welche in direktem Kontakt zum Land NRW stehen.“

Maßnahmenkatalog zur Hygiene

Derzeit erarbeitet die Parkleitung einen Maßnahmenkatalog, um auf eine Parköffnung bestmöglich vorbereitet zu sein. Dabei orientiert sich der Park an den Hygieneleitlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Robert-Koch-Instituts. Um so viel Sicherheit wie möglich zu bieten, wird Movie Park Germany seine Hygienemaßnahmen gezielt verstärken. „Alle Mitarbeiter sind zu COVID-19 sensibilisiert worden und werden weiterhin in ihren Fachbereichen und im Umgang mit Besuchern gezielt geschult. Dies gilt sowohl für den Gastronomiebereich als auch für alle operativen Tätigkeiten.“

Gespräche über Ersatztermine

Auch mit den Veranstaltern einzelner Events, die in nächster Zeit im Movie Park Germany geplant waren, steht der Park in engem Austausch, um möglichst bald nach einem Ersatztermin Ausschau zu halten. Für den 25. April haben die Tanzstudios von Detlef „D!“ Soost ihr „Dance Masters“ im Park angekündigt. Ab dem 23. Mai soll an zwei Wochenenden hintereinander die „Cheerleading Championship“ mit mehreren tausend Teilnehmern stattfinden.

Um den Besuchern größtmögliche Flexibilität und Planungssicherheit zu bieten, hat sich der Movie Park entschlossen, die bisherigen Stornobedingungen und Umbuchungsfristen bei seinen Partnerhotels zu erweitern. Gäste können ihren Aufenthalt bis zu drei Tage vor Anreise in den Partnerhotels kostenlos umbuchen. Sämtliche Tickets für einen Besuch im Movie Park Germany behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte das Besuchsdatum in den Schließungszeitraum vor dem 24. April fallen, besteht die Möglichkeit einer kostenfreien Umbuchung.

Weitere Informationen gibt der Park im Netz: www.moviepark.de