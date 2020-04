Das Projekt „Jahrgangswald“ in der Heide ist abgeschlossen

Auf mehr als 130.000 Bäumen ist die Fläche des „Jahrgangswaldes“ in der Kirchheller Heide in 22 Jahren angewachsen. Eigentlich hätten Ende März rund 1000 Viertklässler mit ihren Bäumchen den Jahrgangswald vollenden sollen. Wegen der Coronakrise haben Familie Herber und ehrenamtliche Helfer in aller Stille die Aufforstung abgeschlossen.

Am Waldpädagogischen Zentrum (WPZ) am Ruhehorst im Vöingholz ist es ungewohnt still. Eigentlich sollten hier im Stundentakt Busse voll mit Erstklässlern vorfahren. Alle Grund- und Förderschulen Bottrops beteiligen sich jedes Jahr an der Einpflanzaktion, bei der die Erstklässler in die Beete am Ruhehorst die Bäumchen setzen, die sich jedes Jahr wieder besuchen und als Viertklässler in der Heide auspflanzen.

Viel Ruhe für „Paula“ und ihre Frischlinge

Zwei Wochen lang bis Donnerstag hätte die Aktion laufen sollen. Auch sie wurde ein Opfer der Schulschließungen wegen des Coronavirus. Einzige Nutznießerin der Ruhe am Vöingholz ist Wildsau „Paula“: Die kann sich in ihrem Gehege ganz ungestört um ihren Nachwuchs kümmern. Acht Frischlinge hat sie zur Welt gebracht.

Der „Jahrgangswald“ am Kletterpoth ist aufgeforstet, die Pflanzaktionen gehen auf einer neuen Fläche weiter. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Und das alles passiert ausgerechnet im Jubiläumsjahr, seufzt Peter Pawliczek. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Bottrop der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hatte mit seinen Helfern, Sponsoren, Mitgliedern und Unterstützern Anfang Juni groß das 25-jährige Bestehen des WPZ feiern wollen. 1995 hatte die Schutzgemeinschaft den ehemaligen Schießstand am Ruhehorst von der Stadt gepachtet und weitgehend mit Sponsorenhilfe und Eigenleistung zum außerschulischen Lernort für die Naturerziehung umgebaut.

Plan B nach den Absagen

„Die Absagen sind traurig für die Kinder und für alle Beteiligten“, sagt Pawliczek. Die Schutzgemeinschaft muss noch mit weiteren Corona-Folgen fertig werden. Aus Sorge vor Infektionsgefahren hat die Agentur für Arbeit die Maßnahmen ausgesetzt, mit denen sie sonst den Einsatz von Arbeitslosen im WPZ fördert. Und die Stadt hat verfügt: Bis zu den Sommerferien sind alle Führungen im WPZ untersagt.

Wird im Dezember nachgeholt: die Einpflanzaktion am WPZ. Das Bild entstand bei der letzten Aktion im Mai 2019. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Schutzgemeinschaft hat aber schon einen Plan B in der Schublade. Die Viertklässler, die dieses Frühjahr ihre Bäume nicht auspflanzen durften, bekommen eine Mappe mit einer Dokumentation der Pflanzaktion, sobald sie wieder in die Schulen zurückkehren. Für die Pflanzaktion 2021 hat die Schutzgemeinschaft sich eine neue Pflanzfläche gesichert. Und die Einpflanzaktion der Erstklässler soll nachgeholt werden. Allerdings nicht mehr in diesem Schuljahr. Anfang Dezember sei dafür ein guter Zeitpunkt, sagt Revierförster Markus Herber.

Ganz aufgegeben hat die Schutzgemeinschaft den Gedanken an ein Fest zum 25-jährigen Bestehen des Waldpädagogischen Zentrums noch nicht. Pawliczek: „Wir haben als Termin Sonntag, 4. Oktober, ins Auge gefasst und hoffen, nach dem Ende der Coronakrise dann den runden Geburtstag in angemessenem Rahmen begehen zu können.“