Erfinder der Bottroper Pflanzaktionen starb mit 82 Jahren

Heinz Tenhumberg ist tot. Der Mitgründer der Kreisgruppe Bottrop der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und des Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) ist völlig unerwartet am 2. März im Alter von 82 Jahren gestorben.

Tenhumberg hat seine berufliche Laufbahn 1954 als Funker bei der Polizei begonnen. 1967 begann er das Studium mit dem Berufsziel Volksschullehrer an der pädagogischen Hochschule Ruhr und schloss es 1971 ab. Er unterrichtete zunächst an der Hauptschule Kirchhellen und wechselte dann zur Gregorschule, deren Konrektor er 1977 wurde. Von 1982 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1998 war er dort Schulleiter.

Wichtig war ihm der „unmittelbare Kontakt zur Natur“

„Es ist wichtig, dass Kinder einen unmittelbaren Kontakt zur Natur herstellen können, um einen verantwortungsvollen Umgang mit ihr zu erlernen.“ Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hat Tenhumberg ab 1984 seine naturpädagogische Arbeit aufgebaut. Zunächst führte Tenhumberg seine Viertklässler durch die Felder rund um die Schule, später durch den Wald in der Kirchheller Heide. Daraus entwickelten sich die Waldjugendspiele. Immer mehr Schulen wollten mitmachen, erinnerte sich Tenhumberg, bis ab 1988 alle damals 27 Bottroper Grundschulen teilnahmen.

Mit seinem späteren Nachfolger Peter Pawliczek, dem damaligen Grünflächenamtsleiter Reinhard Göbel und Addie Henkel gründete Tenhumberg die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die ab 1995 Träger des neu eröffneten Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) wurde. Seitdem pflanzen jedes Jahr mehr als 1000 Bottroper Erstklässler Baumsetzlinge in ihren Klassenbeeten am WPZ am Ruhehorst, um sie als Viertklässler auszupflanzen in den „Jahrgangswald“ in der Kirchheller Heide.

Ehrenvorsitzender seit 2010

Im WPZ gab Tenhumberg den Anstoß für den Bau des Backhauses, des Vogelstimmenlehrpfades, des Fußparcours sowie des Imkerhauses - „damals die kleinste Maßnahme der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark“, erinnert sich sein Nachfolger Peter Pawliczek.

Für seine Verdienste um die Waldpädagogik erhielt Heinz Tenhumberg 2007 die Stadtplakette. Seit 2010 ist er Ehrenvorsitzender der Schutzgemeinschaft. 2012 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sein Nachfolger Pawliczek würdigt ihn als „Vater der schulischen Naturerziehung“ in Bottrop.