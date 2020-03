Erster Corona-Fall: Volksbank sagt Veranstaltung ab

Die Vereinte Volksbank Dorsten/Kirchhellen/Bottrop hat in letzter Minute am Mittwoch eine Veranstaltung in Kirchhellen abgesagt wegen des Risikos, eine Mitarbeiterin der Bank könne mit dem Corona-Virus infiziert sein. Der Verdacht hat sich inzwischen bestätigt.

Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen hat der Vereinten Volksbank bestätigt, dass eine Mitarbeiterin aus dem Kundenservice in der Dorstener Hauptstelle positiv auf den Corona-Virus getestet wurde. Deshalb hat das Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen zu den Kollegen, die mit ihr in engem Kontakt standen. Diese Mitarbeiter hat die Volksbank gebeten, aus Vorsichtsgründen zu Hause zu bleiben. Die betroffene Mitarbeiterin war zuletzt vergangenen Montag in der Bank. „Sie zeigte Krankheitssymptome“, sagt Volksbank-Sprecher Ralf Bröker.

Gesundheitsamt: Absage war richtig

Das Gesundheitsamt hat der Bank auch bestätigt, dass die Veranstaltungsabsage die richtige Entscheidung war. . „Natürlich haben wir jetzt in der Dorstener Hauptstelle die Herausforderung, mit deutlich weniger Mitarbeitern unsere Dienstleistungen für Mitglieder und Kunden darzustellen“, so Ingo Hinzmann: „Aber wir ziehen hier alle an einem Strang und in eine Richtung. Wir freuen uns also weiterhin auf jeden, der auch heute zu uns in die Bank kommt. Denn das ist laut Gesundheitsamt bedenkenlos möglich.“

Bereits seit Wochen hat die Bank in ihren Zweigstellen die Hygienemaßnahmen hochgefahren: antivirale Desinfektionsmittel in den Waschräumen und an den Beraterplätzen sowie tägliche Reinigung besonders von Türklinken und Türen, zudem stets aktualisierte Hinweise zur Handhygiene (hier vor allem zum Handschlag).