Feuerwehr löscht Brand im Wohnheim von St. Antonius

Die Feuerwehr hat am Abend einen Wohnungsbrand im Schwesternwohnheim des St. Antonius-Hospitals am Kirchhellener Ring gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Etliche Nachbarn hatten am Abend die Feuerwehr alarmiert und den Brand gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen hatte den ganz kurzen Weg von der Wache an der Schulstraße und begann mit der Brandbekämpfung. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und größtenteils auf die Brandwohnung beschränkt. Nach Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner, bis auf die Bewohner der Brandwohnung, zurück in ihre Wohnungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stellte den Grundschutz für das BottroperStadtgebiet sicher und übernahm mit einem Löschfahrzeug einen Rettungsdiensteinsatz bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt übernahm die Versorgung der Einsatzstelle mit Material und Gerätschaften. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrkräfte für zweieinhalb Stunden im Einsatz sowie in Bereitschaft.