Förderverein spendiert dem Vestischen iPads für Freiarbeit

Kirchhellen Die neuen Fünftklässler am Gymnasium könnten wegen Coirona noch unterschiedlichere Lernstände haben als sonst. Wie damit klug umgehen?

Das nächste Schuljahr wird spannend und schwierig, das weiß Tanja Gregor schon jetzt. Wegen des wiederholten Distanzunterrichts durch Corona werden die neuen Fünftklässler vermutlich noch mehr Unterschiede in den Lernständen haben als sonst. Um diese Schüler zu fördern und zu fordern, setzt die Erprobungsstufenkoordinatorin des Vestischen Gymnasiums (VGK) auf eine seit mehr als zehn Jahren bewährte Unterrichtsform: Freiarbeit. Dabei kann sie auch 25 neue iPads einsetzen, die der VGK-Förderverein spendiert hat.

Die letzte Woche gelieferten Geräte werden nicht nur in der Freiarbeit eingesetzt werden. Doch sie ergänzen den Pool an Selbstlernmaterialien, mit dem die Fünft- und Sechstklässler ein- bis zweimal die Woche im eigenen Lerntempo und mit Unterstützung von Lehrern und Mitschülern Nachholbedarfe aufarbeiten oder auf eigene Faust forschen.

Fester Bestandteil des Stundenplans

"Freiarbeit ist seit mehr als zehn Jahren bei uns fester Bestandteil des Stundenplans", sagt der stellvertretende Schulleiter Guido von St. George. Denn: "Freiarbeit fördert nicht nur die individuellen Fähigkeiten der Kinder, es stärkt auch Selbstständigkeit, Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess und letztlich das Selbstvertrauen."

Ganz abgesehen von der Sozialkompetenz, die ganz nebenbei wächst beim gemeinsamen Lernen in Partner- und Gruppenarbeit - oder wenn Schüler für ihre Mitschüler zu Lernhelfer werden. Dieses Konzept will Tanja Gregor noch stärker in der Freiarbeit einsetzen: "Manchmal verstehen Kinder schon deswegen etwas besser, wenn Gleichaltrige es ihnen in kindgerechter Sprache erklären."

Lernlandschaft mit Rückzugszone

Wie Freiarbeit geht, hätten der neue Schulleiter Dirk Willebrand und sein Team Viertklässlern und ihren Eltern beim Tag der offenen Tür sehr gern live in der Lernlandschaft im Freiarbeitsraum demonstriert, hätten Arbeitsblätter, Experimentierboxen, Lernspiele sowie die Rückzugszone zum zwischenzeitlichen Ausruhen gezeigt. Dieses Kennenlernen durfte aber wegen Corona nur digital stattfinden.

Deshalb liefert Guido von St. George hier den Schnelldurchlauf. Für die neuen Fünftklässler geht es in der Freiarbeit erst mal um Techniken des Lernens und Arbeitens. Also um Fragen wie: Was für ein Lerntyp bin ich? Wie sollte mein Arbeitsplatz daheim aussehen? Wie, wann und wo mache ich Hausaufgaben, wie bereite ich mich auf eine Klassenarbeit vor?

Sanfter Übergang zum Gymnasium

Später liefern Lehrer etwa mit Rückmeldebögen Anregungen für vertiefendes Üben oder ermutigen zu einem Forschungsprojekt, das die Schüler am Ende ihrer Klasse präsentieren.

Diese Form des Förderns, sagt Tanja Gregor, kennen die Schüler aus den Grundschulen, wo sie oft Wochenarbeit heißt. Deshalb helfe Freiarbeit, einen "sanften Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu ermöglichen. "Und das wird im kommenden Schuljahr nach wiederholten Phasen des Distanzunterrichts eine besondere Bedeutung haben."

>>>Info: Anmeldung in Coronazeiten<<<

Die Schulleiter der drei Bottroper Gynasien haben sich auf folgende Anmeldetermine geeinigt: 12., 17., 18., 19. Februar.

Das Anmeldeformular und die Liste der Unterlagen: www.vestisches-gymnasium.de. Die Unterlagen können Eltern in den Briefkasten des VGK an der Schulstraße einwerfen, mit der Post schicken oder im Sekretariat abgeben. Die Schule meldet zurück, ob die Unterlagen angekommen und vollständig sind.