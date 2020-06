Freizeitparks: Wir funktionieren auch in Corona-Zeiten

Die beiden Freizeitparks sind unter Corona-Bedingungen in die Saison gestartet. Die Online-Buchung ohne eine Tageskasse habe sich immer besser eingespielt, melden beide Parks. Die Stadt spricht von einer „vorbildlichen Zusammenarbeit“.

„Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter und Gäste haben weiterhin oberste Priorität“, sagt Parkchef Thorsten Backhaus nach dem Eröffnungswochenende. „Ein großer Dank gilt der Stadt Bottrop für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir möchten auch den Gesundheitsexperten und Branchenkollegen danken sowie unseren Gästen, die sich sehr rücksichts- und respektvoll verhalten und den neuen Maßnahmen gegenüber Verständnis gezeigt haben.“„

Stadt lobt „vorbildliche“ Zusammenarbeit

Die Stadt gibt das Kompliment zurück. „Der Movie Park hat dankenswerterweise viel Engagement gezeigt und einen enormen Vorbereitungsaufwand betrieben“, sagt Krisenstableiter Paul Ketzer. „Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Parkleitung war vorbildlich. Nach der Öffnung des Parks sollten die aufgestellten Regeln weiter auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. Es gilt, bei den Hygiene- und Abstandsregeln konsequent und wachsam zu bleiben! Ich danke dem Park nochmals für die Mitarbeit und das Verständnis.“

„In der ‚neuen Normalität‘ ist es unser Ziel, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen wie sonst auch“, so Thorsten Backhaus. „Zeitgleich möchten wir ihnen weiterhin einen unbeschwerten Tag bereiten und sie in eine Welt voller Spaß und filmreifer Erlebnisse eintauchen lassen.“

„Script für mehr Sicherheit am Set“

Um seine Besucher auch unter den aktuellen Regularien in eine Welt voller Spaß und filmreifer Erlebnisse zu versetzen, ist Movie Park Germany bei der Realisierung der Maßnahmen stets seinem Motto ‚Hollywood in Germany‘ treugeblieben. Ob Bodenmarkierungen, Lautsprecherdurchsagen oder die Interaktion mit Walking Acts wie Marilyn Monroe und Frank Sinatra – alles wurde im Filmstil und damit passend zur DNA des Film- und Freizeitparks aufgearbeitet. Die mehrfach im Park platzierten Hinweisschilder sind als „Script für mehr Sicherheit am Set“ in die Welt des Filmparks integriert worden

Das Online-Reservierungssystem zum Ticketkauf und -eintausch habe sich immer besser eingespielt, sagt Backhaus. Jeder Besuch im Movie Park Germany muss vorab online angemeldet werden. „Wir freuen uns, dass das erste Wochenende gut angelaufen ist. Das Feedback unserer Gäste ist durchweg positiv.“

Abstand ist alles: An der Marienkäferachterbahn von Schloss Beck bleiben derzeit Plätze leer. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Schlossherrin ist zufrieden

Etwas ruckeliger lief die Saison nebenan in Schloss Beck an. Weil die Stadt Nachbesserungen beim Hygienekonzept verlangt hatte, musste die Betreiberfamilie Kuchenbäcker den Eröffnungstermin um einige Tage verschieben. Die Beschränkung der Besucherzahl auf 1000 pro Tag werde von den Gästen durchaus als angenehm empfunden, sagt Schlossherrin Renate Kuchenbäcker: „Die Gäste sind eigentlich sehr froh darüber. Sie kommen fast ohne Wartezeit an die Attraktionen.

Auch der Pflicht zur Onlinebuchung kann Renate Kuchenbäcker gute Seiten abgewinnen: „Wir stellen mit Erstaunen fest, dass das so einfach ist.“ Den höheren Personalaufwand kompensiert der Park damit, dass er bis zu den Sommerferien montags und dienstags nicht öffnet. Und die Umsatzeinbußen durch die Beschränkung der Besucherzahl nimmt Renate Kuchenbäcker gelassen: „Wir haben zuletzt zwei gute Jahre gehabt und können das verkraften. Unsere Pläne für den neuen Wasserspielplatz können wir auch ein Jahr verschieben.“