Grüne wehren sich gegen Kritik aus Grafenwald

Die Bürgerinitiative "Natürlich Grafenwald" klagt, ausgerechnet die Grünen würden sie nicht unterstützen in ihrem Kampf gegen die geplante Bebauung von Grünflächen am Heimersfeld. Grünen-Fraktionschefin Andrea Swoboda nennt diese Wahrnehmung eine "totale Fehleinschätzung", räumt aber ein: Die von drei auf acht Personen angewachsene Ratsfraktion habe nach der Wahl Zeit gebraucht, sich neu aufzustellen.

Vor Ort seien die Grünen "abgetaucht", kritisiert Dorothee Ch. Storm von der. "Es gab zuhauf Anschreiben an die Grünen. Der Oberbürgermeister, sogar ,Fridays for Future' Bottrop und viele andere stiegen in die Diskussion ein, nur nicht die Grünen, obwohl es doch ihr Spezialthema ist, alles Grüne für unser Klima zu retten."

"Wir haben versucht, allen Bürgern und Bürgerinitiativen zu antworten", sagt Fraktionschefin Andrea Swoboda. Das gelte sowohl für die Initiative "Natürlich Grafenwald" als auch für die Initiative gegen den geplanten. "Wir bitten die jeweiligen Sprecher und Sprecherinnen, die Mitglieder ihrer BI darüber unbedingt zu informieren. Das vermeidet Missverständnisse und Unzufriedenheit Einzelner."

Allerdings sei es unter Corona-Bedingungen schwierig, den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern auf gewohnte Weise zu halten. Aber: "Wir stehen für Dialoge auch weiterhin zur Verfügung. Wir freuen uns über einen fairen Austausch, der vielleicht auch mal über eine Videokonferenz abgehalten werden muss. Denn Gesundheit geht vor.“

In der Debatte um eine künftige Bebauung von Freiflächen am Heimersfeld sei die Position der Grünen klar, ergänzt Sigrid Lange, Mitglied des Fraktionsvorstandes und langjährige Bezirksvertreterin für Kirchhellen: „Kein Flächenfraß, sondern maßvolle Ergänzung.“

„Es gebe seit Jahren eine starke Nachfrage nach Wohnraum in Kirchhellen und Grafenwald. Deshalb müsse die Politik in einem Abwägungsprozess festlegen, ob und wo in Zukunft neuer Wohnraum entstehen soll.

Dieser Prozess müsse aber "eingebettet sein in eine Gesamtbetrachtung. Wo ist ein Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es einen Ort für Festivitäten, der erhalten werden sollte, wenn nicht die Lebensqualität im Stadtteil entschwinden soll? Gibt es ein Straßenverkehrs- und ein Mobilitätskonzept, damit die Anwohner nicht im Autoverkehr ersticken und Verkehrswege nicht für Schulkinder unsicher werden?"

Grüne für Wohnbebauung an Schacht 9

Für die Grünen sei es "elementar, Grünflächen zu erhalten und Entsiegelungsstrategien zu entwickeln. Deshalb hat die Lückenbebauung und Bebauung versiegelter Flächen Vorrang. Deshalb haben wir uns für eine .

Die Flächen am Heimersfeld seien für sie "Vorratsflächen für die Zukunft, die die jetzige Bebauung maßvoll und gestalterisch passend wie nach ökologischen Standards ergänzen sollen", sagt Sigrid Lange. "Das bedeutet für mich immer, dass die Fläche nicht mit der maximal möglichen Anzahl von über 200 Wohneinheiten erschlossen wird. Ich halte es uns auch offen, diese Flächen gar nicht in Anspruch zu nehmen."

Wie schon SPD und CDU weisen auch die Grünen darauf hin: "Es handelt sich noch um keinerlei konkrete Planung." Der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan müsse durch die politischen Gremien beraten und genehmigt werden.

Der Dialog mit der Bürgerinitiative laufe. "Und für Kompromisse stehen wir in Kirchhellen immer zur Verfügung."