Kirchhellen: Junge Maler bemühen sich um den richtigen Ton

18 Oberstufenschüler des Vestischen Gymnasiums haben bei einem Kunstprojekt zwei Tage im Atelier des Grafenwälder Malers Reinhard Wieczorek verbracht. Mit verblüffenden Ergebnissen, lobt der Künstler.

Es ist still in der großen Halle im Grafenwälder Gewerbegebiet. So still, wie 18 junge Leute auf einem Haufen selten zu hören sind. „Die sind im Endspurt, sagt Kunstlehrerin Friederike Hohenhaus vom Vestischen, dämpft die Stimme und sagt mit einem Hauch von ungläubigem Erstaunen: „Meine Güte, wie konzentriert die alle bei der Sache sind!“

Daran hat sie selbst einen gewissen Anteil, weil sie beim Adventsbasar der Kulturkirche Heilig Kreuz den Kontakt zu Wieczorek gesucht hat. „Erstmal wollte ich ihn kennen lernen“ - natürlich völlig ohne beruflichen Hintergedanken.

Wie auch immer: Kurz darauf hatte sich Reinhard Wieczorek auf ein für ihn ungewöhnliches Kunstprojekt eingelassen. Kunstprojekte mit Schulkursen und der Kulturwerkstatt macht er schon seit vielen Jahren. Aber wenn bei einem Workshop etwas herauskommen soll, dürften es nicht zu viele Teilnehmer sein. „Sieben Schüler wären normal“, sagt Wieczorek.

Diesmal waren es 18. Weil selbst dem Profikünstler bei dieser Teilnehmerzahl die Staffeleien ausgehen, haben einige am Tisch gemalt, andere haben ihre Leinwand an die Wand gepinnt. Ihr Thema haben sie sich völlig frei wählen können. Herausgekommen sind: Landschaftsansichten.

Die Kunstlehrerin hat eine dicke Präsentation geschrieben, um für den Wieczorek-Workshop von der Schulleitung grünes Licht zu bekommen. War völlig unnötig: Der kommissarische Schulleiter Guido von St. George „hat sofort Ja gesagt“, erinnert sich Hohenhaus. Wie sich herausstellte, hat der Chef selbst zwei Wieczorek-Bilder.

Im Workshop arbeiten einige Künstler fotorealistisch, andere völlig frei. Luca Platzköster hat ein Foto von einem Stück Motorsportlegende als Vorlage: die Döttinger Höhe, der Zielschuss der legendären „grünen Hölle“ Nürburgring Nordschleife. Dem Betrachter soll sein Bild einen Eindruck von der Geschwindigkeit vermitteln, die auf diesem schnurgeraden Streckenabschnitt rauszuholen ist.

Nebenan malt Christian „größtenteils aus dem Kopf“ seinen zweiten Sonnenuntergang. Beim ersten hat er die Sonnenstrahlen mit dem Pinsel gezogen, jetzt hat er die Finger benutzt: „Ein Experiment halt.“ Der Bottroper Malerfürst (so heißt seine Homepage, ehrlich!) schreitet die fertigen und fast fertigen Werke ab und urteilt: „Erstaunlich bei der Kursgröße: Da ist im Grunde kein Verrecker dabei.“ Der etwas ruppige Ausdruck bezeichnet einen Ansatz, bei dem der Maler dem Schüler rät, es besser gleich nochmal zu versuchen.

Der Workshop geht zu Ende. Friederike Hohenhaus mahnt ihre Schüler, die Acrylflecken auf dem Boden zu beseitigen und die Pinsel auszuwaschen. „Wer noch nicht fertig ist, kann gerne wiederkommen“, bietet Wieczorek an. Fortsetzung folgt also am 2. März an der Boschstraße.