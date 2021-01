Ortswehr Kirchhellen rückte 2020 zu 79 Alarmeinsätzen aus

Kirchhellen Im Rückblick zählt die Ortswehr weniger Unwetter- und Unfalleinsätze auf der A 31. Auch außerhalb des Dorfes war die Wehr im Einsatz,

Im Jahr 2020 wurde die Ortswehr Kirchhellen 79 Mal alarmiert. Das waren weniger Einsätze als in den Vorjahren. Gründe dafür könnten sein, dass es 2020 kein größeres Unwetter gab. Auch die Zahl der Unfalleinsätze auf der A 31 ist gesunken.

Die Ortswehr rückte zu 45 Brandalarmen aus sowie zu drei ABC-Einsätzen wegen Gasgeruchs oder Gefahrstoffaustritt. Einsätze, die in Erinnerung bleiben werden? Da gab es einige im Jahr 2020, sagen Ortswehrführer Dieter Heidermann und Sprecher Simon Glogowski. Zum Beispiel der Brand im fünften Stock des Schwesternwohnheims am St.-Antonius-Hospital, der schwere Verkehrsunfall mit mehreren Pkw und Lkw auf der A31 oder ein nächtlicher Schlafzimmerbrand auf der Hauptstraße. Unter die Rubrik „Außergewöhnlich“ bucht Glogowski die oder die Meldung eines Flugzeugabsturzes, der sich als Notlandung eines Kleinflugzeugs herausstellte.

Großeinsätze für die gesamte Ortswehr

Außerhalb von Kirchhellen war die Ortswehr im Einsatz etwa bei einem Dachstuhlbrand im Eigen, einem Gebäudebrand in der Boy, dem Strohmietenbrand in Feldhausen oder einem Kellerbrand in Grafenwald. Dazu kamen Großeinsätze für die gesamte Ortswehr wie der Lagerhallenbrand an der Oberhausener Straße im Januar, ein Flächenbrand am Schnepfenweg, ein Wohnungsbrand in Feldhausen oder ein gemeldeten Gefahrstoffaustritt an einer Bahnanlage in der Welheimer Mark.

Im Bereich Ausbildung absolvierte Jan Bertlich einen zweiwöchigen Lehrgang zum Gruppenführer am Institut der Feuerwehr NRW in Münster. Auch Florian Bremer und Kai Pichotka qualifizierten sich im Rahmen einer Ausbildung als Gruppenführer.

Seit Juli neue Drehleiter

Zuwachs im Kirchhellener Fuhrpark: Seit Ende Juli steht eine neue Drehleiter im Gerätehaus. Das 2014 in Dienst gestellte Fahrzeug mit Magirus-Aufbau und einem Basisfahrgestell von Mercedes-Benz hatte seinen bisherigen Standort auf der Feuerwache 1. Nach einigen Wochen Ausbildung in Theorie und Praxis auf die Technik des neuen Fahrzeugs ersetzte es dann die seit 2014 in Kirchhellen stationierte Drehleiter mit Baujahr 1998. Modernste Technik und Merkmale wie zum Beispiel das Teleskop-Gelenkteil im Leiterpark bieten ganz neue Möglichkeiten an der Einsatzstelle.



Die Kirchhellener Drehleiter ist eine von zwei Drehleitern in Bottrop. Rund zwanzig Feuerwehrleute sind derzeit ausgebildete Drehleitermaschinisten. Das Fahrzeug wird primär im nördlichen Stadtgebiet alarmiert. Zusätzlich wird es bei Bedarf zur Unterstützung oder Sicherstellung des Grundschutzes auch stadtweit eingesetzt.