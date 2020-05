Vollsperrung der Hauptstraße kommt erst nach Pfingsten

Versorger ELE legt am neuen Wohn- und Geschäftshaus einen Gasanschluss. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt, Details folgen in den nächsten Tagen.

Das war keine Falschmeldung, sondern nur voreilig. Ab Montag dürfe die Hauptstraße für etwa vier Wochen wieder in beide Richtungen befahren werden wegen einer Vollsperrung des Engpasses an den beiden Baustellen, war am Wochenende in den Kirchhellener Facebook-Gruppe zu lesen. Die Sperrung kommt tatsächlich, aber wohl erst ab dem 2. Juni. Hier die ganze Geschichte.

Der Dauerengpass mit den beiden gegenüberliegenden Neubauten der Wohn- und Geschäftshäuser hätte in der Tat am Montag gesperrt werden sollen. Das Haus auf dem ehemaligen Dieckmann-Kessler-Gelände ist so weit fertig gestellt, dass der Energieversorger Ele dort den Gasanschluss legen kann. So weit, so unspektakulär, sagt Ele-Sprecher Peter Efing: „So ein Hausanschluss ist eine Alltagsaufgabe für uns und schnell erledigt.“

Sperrung kann bis zu zwei Wochen dauern

Allerdings nicht an der Hauptstraße. Dort muss das Pflaster vorher aufgenommen und nachher wieder ordentlich verlegt werden. Deshalb rechnet das Straßenverkehrsamt mit einer Vollsperrung von bis zu zwei Wochen. Danach werde noch eine halbseitige Sperrung notwendig sein, aber mit der lebt das Dorf schon seit fast zwei Jahren.

Für die Dauer der Vollsperrung macht die derzeitige Einbahnregelung, die nach Ende des einschlägigen Verkehrsversuch von allen Seiten für gut befunden wurde, natürlich keinen Sinn, weil dann kein Auto mehr in die Hauptstraße reinkommt. Deshalb hat das Straßenverkehrsamt schon früh über eine andere Verkehrsführung nachgedacht. Die Behörde weiß wohl, dass die Erreichbarkeit der Geschäfte an der Hauptstraße zwischen Schul- und Antoniusstraße gerade wegen der Folgen der Coronakrise ein brisantes Thema ist.

Details zur Verkehrsführung folgen

Deshalb ist die Einrichtung der Baustelle am Freitag kurzfristig verschoben worden, um Ausschilderung und Verkehrsführung während der Vollsperrung zu optimieren. Dabei geht es um Detailfragen wie die Sperrung einiger Parkplätze am alten Marktplatz, damit große Lieferfahrzeuge leichter aus dem Dorfkern herauskommen. Nach der aktuellen Planung soll die Sperrung jetzt am Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) eingerichtet werden und je nach Fortgang der Bauarbeiten bis zu zwei Wochen dauern. In den nächsten Tagen will die Stadt Details zur Verkehrsführung bekanntgeben. Dann gelten auch die gut gemeinten Mahnungen in den Kirchhellen-Gruppen: „Vorsicht, es kommt wieder Gegenverkehr!“ Und: „Nicht aufregen!“

CDU: Kein Richtungsstreit mehr

Im Netz ist noch einmal die grundsätzliche Frage aufgepoppt, ob eine Einbahnregelung Richtung Westen nicht mehr Sinn mache als die derzeitige Regelung in Gegenrichtung. Eine gute Frage, sagt dazu Kirchhellens CDU-Chef Rainer Hürter: „Die CDU sieht auch gute Gründe für eine Öffnung aus der anderer Richtung. Damals war es halt ein Abwägen. Ich würde es jetzt bei dieser Lösung belassen, um nicht weiter für Unruhe zu sorgen. Denn alle Verkehrsteilnehmer haben sich an die Situation gewöhnt und ich habe den Eindruck, dass dieses in der Zwischenzeit überwiegend gut gelungen ist. Eine Umstellung könnte zu neuen kritischen Situationen führen.“ Deshalb will die CDU den Richtungsstreit nicht mehr führen.