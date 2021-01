Kirchhellener bleiben ihrer Buchhandlung im Lockdown treu

Kirchhellen. Bücher werden gezielt im örtlichen Geschäft bestellt - statt im überregionalen Online-Handel. Und das sogar von einer neuen Zielgruppe.

"Das Dorf hat Zeit und liest", sagt Buchhändlerin Kirsten Markgraf, und so muss die Humboldt-Buchhandlung in Kirchhellen auch im zweiten Lockdown kein wirtschaftliches Desaster befürchten. Zumal sie zu den Geschäften gehört, die über das Modell Bestellen und im Laden abholen trotz aller Kontaktbeschränkungen im Handel mitmischen. Und das Team kann auf besondere Unterstützung setzen.

Im Frühjahr, im ersten Lockdown, sei das Bestellaufkommen zwar noch ein bisschen höher gewesen als zurzeit. "Da lag Ostern mittendrin und keiner wusste genau, wie lange das alles dauert", erinnert sich die Filialleiterin. Und jetzt, vier Wochen nach Weihnachten, seien die Leute oft auch noch gut mit geschenktem Lesestoff (oder Gutscheinen dafür) versorgt. Die Situation im Frühjahr sei auch deshalb anders gewesen, weil damals ausschließlich ausgeliefert wurde - jetzt holen die Kunden den frischen Lesestoff sehr gerne selbst am Laden ab. "In Kirchhellen sind die Leute im Dorf unterwegs."

Stammkunden im Dorf

So oder so aber spürt das Team die Unterstützung durch die Kunden - gerade im Dorf. "Wir haben ein großes Stammkundenpotenzial", sagt Markgraf. Aber schon im Frühjahr seien zudem ganz viele junge Leute noch dazu gekommen. "Ich hatte wirklich junge Mädchen, die angerufen haben und meinten: Ich will Sie retten, ich bestelle bei Ihnen", so die Buchhändlerin. Sie bemerkt: "Wir erziehen unsere Kinder und Jugendlichen und sagen ihnen: Wenn ihr immer im Internet kauft, sterben die Städte. Jetzt konnte man wirklich sehen, wie eine Stadt oder ein Dorf aussieht, wenn die Geschäfte geschlossen sind."

Generell würden in diesen Krisen-Zeiten mehr Leute ins Internet gehen, sich über die Bestellmöglichkeiten der Händler vor Ort informieren. Das Angebot, im Online-Shop der Buchhandlung zu bestellen, gab es schließlich schon lange vor Corona. Was aber in diesen Zeiten unterm Strich in der Gesamtbilanz dann doch fehle, seien die Kunden, die einfach mal vorbeigeschlendert kommen, sich im Laden umgucken, inspirieren lassen - und dann doch etwas mitnehmen.

Rätsel- und Malbücher gefragt

Nachfrage spürt die Buchhändlerin aktuell übrigens nicht nur bei den Erwachsenen daheim, in Sachen Belletristik oder Krimis. Sondern auch Beschäftigung für die Kinder im Lockdown ist gefragt - wie Rätsel- oder Malbücher. So gut es auch laufen mag, eines fehle den Kunden aber dennoch, weiß Markgraf: "Das Gucken und Stöbern." Das Team versucht, das teils durch Beratungen am Telefon aufzufangen. "Corona hin oder her: Die Leute haben trotzdem Geburtstag, und es wird weiterhin etwas verschenkt oder verschickt", sagt Kirsten Markgraf. Auch da sind oft Tipps gefragt - etwa, wenn eine Großmutter etwas für die Enkelin sucht.

Neuer Besitzer der drei Filialen

Auch in der Bottroper Filiale der Humboldt-Buchhandlung in der Nähe des Rathauses habe man neue Kunden hinzu gewinnen können, weiß Markgraf. Der Hauptsitz der Mini-Kette ist in Gladbeck. Neuer Eigentümer ist der Gladbecker Unternehmer Oliver Jäger, die Geschäftsführung über alle drei Filialen hat die bei den Kunden bestens bekannte Mitarbeiterin Daniela Maifrini übernommen.

Der Abschied aus dem Berufsleben erfolgte nicht aufgrund der Corona-Pandemie, hatte Söthe zuletzt betont und ähnlich wie Kirsten Markgraf unterstrichen: "Die Lockdowns haben uns nicht geschadet, im Gegenteil: Wir haben neue Kunden gewonnen, sogar junge Leute, die üblicherweise im Internet kaufen und jetzt uns unterstützen wollen. Wir haben kistenweise Bücher ausgeliefert, oder die Kunden holen bestellte Ware an der Tür ab."

>>Info: Bestellung über verschiedene Wege möglich<<

Bestellen kann man in der Humboldt-Buchhandlung online, telefonisch, per E-Mail oder per Whatsapp. Infos dazu gibt es im Internet auf humboldt-buchhandlung.de . Die Bestell- und Abholzeiten entsprechen fast den alten Öffnungszeiten, allerdings ist momentan unter der Woche bereits um 18 Uhr Schluss.

Sollte jemand zum Beispiel in Quarantäne sein, liefert das Kirchhellener Team Bestellungen auch aus.