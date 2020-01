Kirchhellens Feuerwehrleute sind unverzichtbare Helfer

Bottrop-Kirchhellen. Kirchhellens Feuerwehrleute rückten mehr als 90 Mal aus, um Hilfe zu leisten - freiwillig. Feuerwehrchef Heimann dankte dafür auch den Familien.

Mit dem geplanten Neubau der Kirchhellener Feuerwache geht nun es offenbar voran. Feuerwehrchef Kim Heimann kündigte während der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr jedenfalls „wegweisende Entscheidungen“ in nächster Zeit an. Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Kirchhellen hatten sich im Party-Raum „Moment Tree“ an der Heinrich-Hertz-Straße zu ihrer Versammlung getroffen.

Heimann dankte der gesamten Mannschaft für das bisher entgegengebrachte Vertrauen und die nötige Ruhe und Besonnenheit angesichts der strittigen Diskussionen um den richtigen Platz für die neue Wache. Dass die Modernisierung nötig ist, ist unstrittig. Doch während die Verwaltung drei alternative Stellen für die Feuerwache und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr prüfte und die Kirchhellener CDU dies befürwortete, wollten Sprecher der Kirchhellener SPD den Neubau an alter Stelle an der Schulstraße realisieren.

Während der Generalversammlung der Kirchhellener Feuerwehr mit ihren 79 Mitgliedern wurde deutlich, wie wichtig die freiwilligen Brandschützer für die Stadt sind. So stehen nach Angaben von Schriftführer Simon Glogowski neben den wöchentlichen Ausbildungsabenden, regelmäßigen Fortbildungen bei Lehrgängen und Workshops, insgesamt 94 Alarmierungen allein im vorigen Jahr in der Statistik. Dabei war die Ortswehr am meisten für technische Hilfeleistungen gefragt: 48-mal rückte sie dazu aus. Darunter waren zahlreiche Einsätze an der Autobahn A 31. Grund für die Einsätze war auch die Unwetterlage im Januar 2019.

Die Ortswehr nahm vier neue Mitglieder für den aktiven Einsatzdienst auf

Außerdem machte Albert Jahnknecht aus der Ehrenabteilung in seinem Bericht klar, dass auch die Feuerwehr-Ruheständler noch zahlreiche Aufgaben für die Freiwillige Feuerwehr in Kirchhellen erfüllen. Neben den 60 Feuerwehrleuten im aktiven Einsatzdienst gehören der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen immerhin 19 Mitglieder an. Im vorigen Jahr zählte die Kirchhellener Wehr vier Neuzugänge für den aktiven Einsatzdienst, im abgelaufenen Jahr verabschiedeten sich aber auch fünf Leute aus dem Dienst.

Sowohl Feuerwehrchef Kim Heimann als auch der Kirchhellener Ortswehrführer, Dieter Heidermann, dankten den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr für ihr großes Engagement. Beide richteten ihren Dank ausdrücklich auch an die Familien der Feuerwehrleute für deren große Unterstützung im Hintergrund. Die Familien müssten schließlich oft auf ihre Ehemänner, Freunde, oder Väter verzichten, wenn diese an Schulungen teilnehmen oder zu Einsätzen ausrücken.

Feuerwehrchef sprach eine ganze Reihe von Beförderungen aus

Kim Heimann nahm während der Generalversammlung auch eine ganze Reihe von Beförderungen vor. So ernannte er die Feuerwehrmänne Jens Eikenkamp, Julian Götz, Martin Gromoll, Tim Schlierkamp, Martin Schneider, Tim Schulte-Bockum und Georg Steinmann zu Oberfeuerwehrmännern. Sebastian Geyer und Matthias Vössing beförderte er vom Oberfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister, und Unterbrandmeister Thorsten Ridder ernannte Heimann zum Brandmeister. Nach den Beförderungen stand noch eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung: Ortswehrführer Dieter Heidermann ehrte Hauptfeuerwehrmann Michael Hasebrink aus der Ehrenabteilung für dessen 25-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen.

Bottrop Vorverkauf für Tanz in den Mai Als Ausblick für dieses Jahr kündigt die Freiwillige Feuerwehr an, dass im April wieder zum Tanz in den Mai ins Brauhaus am Kirchhellener Ring eingeladen wird, wo auch dieses Jahr wieder die ein oder andere Neuerung im Veranstaltungskonzept zu erwarten sein wird. Der diesjährige Kartenvorverkauf beginnt bereits in Kürze. Freunde und Gönner der Feuerwehr Kirchhellen erhalten wie gewohnt Freikarten für zwei Personen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf für Tanz in den Mai