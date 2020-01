Klimanotstand in Bottrop

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimanotstand in Bottrop

Der Rat der Stadt Bottrop hat im Juli des vergangenen Jahres den Klimanotstand ausgerufen – so wie einige andere Städte der Region und auch auf Druck der Fridays for Future-Bewegung. Der Beschluss fiel damals ohne Gegenstimmen.

Zuletzt gab es aber auch Kritik an dem Beschluss, der seither auch immer wieder verwendet wurde, um Entwicklungen abzulehnen. So ärgerte sich CDU-Fraktionschef Hermann Hirschfelder auch schon in öffentlicher Sitzung, dass wenn die CDU das im Vorfeld gewusst hätte, hätte sie dem nicht zugestimmt. Dafür gab es Zustimmung seitens der SPD.

Grünen Fraktionsvorsitzende Andrea Swoboda hatte zuletzt gemahnt den Klimanotstand-Beschluss sinnvoll zu gebrauchen. „Da wo es sinnvoll ist, sollten Klimaauswirkungen dargestellt werden am besten mit einer Klimaampel, um bei Beschlüssen gegenzusteuern oder Ausgleich zu schaffen“, so der Grünen-Standpunkt.