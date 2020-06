Kollision auf Bottroper Brücke: Frau fuhr auf Gegenfahrbahn

Bei dem Unfall in der Welheimer Mark in Bottrop wurde eine junge Autofahrerin leicht verletzt.

Bottrop. Nach dem Unfall am Rhein-Herne-Kanal in der Welheimer Mark bringen Rettungssanitäter eine leicht verletzte Autofahrerin ins Krankenhaus.

Leicht verletzt wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Welheimer Mark in Bottrop. Sie wurde am frühen Samstagabend Opfer eines Zusammenstoßes. Eine Autofahrerin, die ihr entgegen kam, fuhr mit ihrem Wagen auf der falschen Spur.

Zu dem Unfall kam es auf der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal an der Vogelheimer Straße. Wie die Polizei berichtet, fuhr dort eine 50-jährige Frau aus Dorsten mit ihrem Pkw auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß dann mit dem Fahrzeug der 22-jährigen Frau aus Essen zusammen. Die Essenerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sanitäter brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden, der durch den Unfall entstand, beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro.