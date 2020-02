Kollision auf der Kreuzung in Bottrop: Ein Schwerverletzter

Bottrop . Ein 73-Jähriger Radler ist auf der Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt worden. Er war von einem abbiegenden Auto erfasst worden.

Bei einem Abbiegeunfall ist in der Stadtmitte ein Radler schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war am Montag gegen 11 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und bog nach rechts in die Horster Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Fahrradfahrer aus Bottrop. Er fuhr in der gleichen Richtung und wollte auf der Friedrich-Ebert-Straße weiter geradeaus fahren. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer.